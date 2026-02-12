В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве закончится оттепель

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дневная температура в Москве после оттепели, наступившей в выходные, рухнет в понедельник до двухзначных отрицательных значений, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.

Синоптики добавили, что уже в понедельник ночью температура опустится до минус 15 - минус десяти градусов, а днем составит от минус 13 до минус восьми градусов.