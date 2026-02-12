В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве закончится оттепель

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дневная температура в Москве после оттепели, наступившей в выходные, рухнет в понедельник до двухзначных отрицательных значений, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
"Пятнадцатого февраля облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, местами умеренные - снег, мокрый снег, температура в Москве - минус 1,1 градуса, по области - минус 3,2 градуса. Днем местами небольшой снег, температура в Москве - минус 1,1 градуса, к вечеру - понижение температуры до минус 8 градусов, по области - минус 3,2 градуса, к вечеру - понижение температуры до минус десяти градусов. Ветер западный и северо-западный, 6-11 метров в секунду, сильная гололедица", - сказали в Гидрометцентре.
Синоптики добавили, что уже в понедельник ночью температура опустится до минус 15 - минус десяти градусов, а днем составит от минус 13 до минус восьми градусов.
