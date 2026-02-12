Рейтинг@Mail.ru
Обвинение запросило 17 лет мужчине за попытку поджога полицейской машины - РИА Новости, 12.02.2026
17:42 12.02.2026
Обвинение запросило 17 лет мужчине за попытку поджога полицейской машины
Обвинение запросило 17 лет мужчине за попытку поджога полицейской машины - РИА Новости, 12.02.2026
Обвинение запросило 17 лет мужчине за попытку поджога полицейской машины
Сторона обвинения запросила приговорить к 17 годам лишения свободы Ивана Зелинского, который пытался поджечь полицейское авто в столице в декабре 2024 года
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
Обвинение запросило 17 лет мужчине за попытку поджога полицейской машины

Обвинение запросило 17 лет пытавшемуся поджечь полицейское авто в Москве мужчине

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сторона обвинения запросила приговорить к 17 годам лишения свободы Ивана Зелинского, который пытался поджечь полицейское авто в столице в декабре 2024 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.
Как сообщало МВД Медиа, в Кривоарбатском переулке мужчина 1959 года рождения попытался поджечь служебный автомобиль полиции, используя бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия.
"Прошу признать Зелинского виновным… назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы, из которых первых три года - в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сказала гособвинитель.
По данным следствия, неустановленное лицо связалось с Зелинским, представившись "сотрудником военной контрразведки ФСБ", и путем манипуляций и психологического давления убедили его совершить террористический акт. Действуя по его указаниям, Зелинский приобрел предметы для изготовления оружия, которое затем использовал для совершения преступления. Он дважды метнул бутылки с зажигательной смесью в служебный автомобиль, однако это не нанесло ущерба транспортному средству.
Правоохранители отметили, что возгорание ликвидировали, никто не пострадал.
Зелинского обвинили по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
