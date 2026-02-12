Обвинение запросило 17 лет мужчине за попытку поджога полицейской машины

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сторона обвинения запросила приговорить к 17 годам лишения свободы Ивана Зелинского, который пытался поджечь полицейское авто в столице в декабре 2024 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда.

Как сообщало МВД Медиа, в Кривоарбатском переулке мужчина 1959 года рождения попытался поджечь служебный автомобиль полиции, используя бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия.

"Прошу признать Зелинского виновным… назначить ему наказание в виде 17 лет лишения свободы, из которых первых три года - в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сказала гособвинитель.

По данным следствия, неустановленное лицо связалось с Зелинским, представившись "сотрудником военной контрразведки ФСБ ", и путем манипуляций и психологического давления убедили его совершить террористический акт. Действуя по его указаниям, Зелинский приобрел предметы для изготовления оружия, которое затем использовал для совершения преступления. Он дважды метнул бутылки с зажигательной смесью в служебный автомобиль, однако это не нанесло ущерба транспортному средству.

Правоохранители отметили, что возгорание ликвидировали, никто не пострадал.