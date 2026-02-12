Рейтинг@Mail.ru
Неделя фигурного катания пройдет в Москве с 15 по 19 февраля
16:45 12.02.2026 (обновлено: 16:48 12.02.2026)
Неделя фигурного катания пройдет в Москве с 15 по 19 февраля
Неделя фигурного катания пройдет в Москве с 15 по 19 февраля
С 15 по 19 февраля в Москве пройдет спортивный праздник — Неделя фигурного катания, сообщает пресс-служба Департамента спорта столицы – организатора... РИА Новости, 12.02.2026
москва, россия, алина загитова, алексей ягудин, евгения медведева, спорт, фигурное катание
Москва, Россия, Алина Загитова, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Спорт, фигурное катание
Неделя фигурного катания пройдет в Москве с 15 по 19 февраля

С 15 по 19 февраля на территории Москвы состоится Неделя фигурного катания

© Фото : пресс-служба департамента спорта МосквыНеделя фигурного катания в Москве
Неделя фигурного катания в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : пресс-служба департамента спорта Москвы
Неделя фигурного катания в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. С 15 по 19 февраля в Москве пройдет спортивный праздник — Неделя фигурного катания, сообщает пресс-служба Департамента спорта столицы – организатора мероприятия.
Главным событием праздника станет массовая тренировка на "Южном катке" олимпийского комплекса "Лужники", которая пройдет 15 февраля под руководством звезд мирового фигурного катания. Среди них: олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова и призер Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы Александр Энберт.
Специальная программа мастер-классов для любителей и профессионалов пройдет с 17 по 19 февраля на четырех столичных катках: "Авангард", "Южный каток" в "Лужниках", "Локо-лед" и "Битца".
Откроет Неделю массовая тренировка 15 февраля на катке "Южный каток" в "Лужниках". Ее в две сессии проведут звездные спортсмены: Загитова, Ягудин, Медведева и Трусова. Фигуристы покажут базовые движения, а опытные инструкторы помогут каждому участнику правильно их повторить.
Сбор гостей начнется в 14:00. Первая тренировка стартует в 15:00, вторая — в 17:00. Все участники получат памятные сувениры и автографы от знаменитых фигуристов.
Праздничную атмосферу между тренировками в этот день создадут выступления популярных артистов. Среди музыкальных хедлайнеров — народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов и группа Galibri & Mavik.
17 февраля участников ждут мастер-классы, направленные на оттачивание базовых навыков хореографии, а также скольжения и постановки корпуса. На занятиях расскажут, как сделать катание не только техничным, но и элегантным, отработав правильную осанку и основные шаги.
Следующий день, 18 февраля, будет посвящен творчеству и постановкам. В 17:00 участников ждут мастер-классы по хореографии и постановке "мини-программ", а также творческий мастер-класс. В этот день каждый сможет попробовать себя в роли постановщика и хореографа.
19 февраля пройдет заключительный день Недели фигурного катания — День мастер-классов со звездами. С 17:00 до 21:00 гостей ждут массовые и семейные катания под руководством титулованных спортсменов, а в 19:00 на катке "Локо-лед" состоятся показательные выступления любителей с оценкой профессионального жюри.
Мастер-классы 17, 18 и 19 февраля пройдут на катках: "Авангард", "Южный каток" в "Лужниках", "Локо-лед" и "Битца". Полное расписание занятий будет доступно на сайте события.
Москва, Россия, Алина Загитова, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Спорт, фигурное катание
 
 
