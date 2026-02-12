"Мосводосток" проводит очистку водосточной инфраструктуры

“Бригады ГУП "Мосводосток" проводят очистку водосточной инфраструктуры. В связи с резкими перепадами температуры воздуха и переходом в сторону положительных отметок специалисты ГУП "Мосводосток" проводят работы по очистке решеток и камер водоприемных колодцев от снежной шуги и наледи", - говорится в сообщении.