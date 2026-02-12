https://ria.ru/20260212/moskva-2073945869.html
"Мосводосток" проводит очистку водосточной инфраструктуры
Бригады ГУП "Мосводосток" проводят очистку водосточной инфраструктуры в столице, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в мессенджере MAX. РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Бригады ГУП "Мосводосток" проводят очистку водосточной инфраструктуры в столице, сообщил
столичный комплекс городского хозяйства в мессенджере MAX.
“Бригады ГУП "Мосводосток" проводят очистку водосточной инфраструктуры. В связи с резкими перепадами температуры воздуха и переходом в сторону положительных отметок специалисты ГУП "Мосводосток" проводят работы по очистке решеток и камер водоприемных колодцев от снежной шуги и наледи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятия необходимы для беспрепятственного пропуска талой воды в водосточную сеть во избежание образования временных скоплений воды.
"Особое внимание уделяется очистке водосточной инфраструктуры на ключевых магистралях, вблизи пешеходных зон, у остановок городского транспорта", - добавляется в сообщении.