Москвичам посоветовали использовать метро на фоне снегопада - РИА Новости, 12.02.2026
14:23 12.02.2026 (обновлено: 14:25 12.02.2026)
Москвичам посоветовали использовать метро на фоне снегопада
Москвичам посоветовали использовать метро на фоне снегопада
Снегопад в Москве
Снегопад в Москве
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москвичам стоит использовать для поездок метро в четверг и пятницу на фоне сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В городе продолжается снегопад. По данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов. Сегодня и завтра просим проявить понимание и скорректировать свои планы, и по возможности для поездок использовать метро. Так вы быстрее доедете, а коммунальные службы без помех смогут убрать дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент интенсивное движение наблюдаем на внешней стороне ТТК от Нижегородской эстакады до Лефортовского тоннеля, внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до улицы Павла Фитина и Ярославском шоссе по направлению в центр.
"Если вы сегодня на машине, то не торопитесь, избегайте резких маневров и торможений. Помните о длинном тормозном пути - увеличьте дистанцию. Снижайте скорость заранее вблизи пешеходных переходов - люди из-за капюшона могут вас не заметить", - призвали в сообщении.
Снежная погода в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода
11 февраля, 22:54
 
Общество Ярославское шоссе Павел Фитин Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Снегопад в Москве
 
 
