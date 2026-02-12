Москвичам посоветовали использовать метро на фоне снегопада

"Если вы сегодня на машине, то не торопитесь, избегайте резких маневров и торможений. Помните о длинном тормозном пути - увеличьте дистанцию. Снижайте скорость заранее вблизи пешеходных переходов - люди из-за капюшона могут вас не заметить", - призвали в сообщении.