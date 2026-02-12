https://ria.ru/20260212/moskva-2073906000.html
В Москве установили около 75 тысяч корзин для кондиционеров
москва
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили около 75 тысяч корзин для кондиционеров на 140 жилых домах города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили 75 тысяч корзин для кондиционеров на 140 жилых домах. Такие работы проводят в ходе капитального ремонта зданий при облицовке фасадов фиброцементными панелями или ремонте по технологии "мокрый фасад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что корзины делают из оцинкованной стали, а цвет подбирают так, чтобы он соответствовал колористическому решению здания.
Корзины монтируют поэтапно. Сначала снимают ранее установленное оборудование собственников. После обновления стен наружные блоки размещают в подготовленных корзинах из оцинкованной стали с усиленными ребрами жесткости. Их крепят к несущей подсистеме фасада, балконному ограждению или бетонной плите.