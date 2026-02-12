Рейтинг@Mail.ru
В Москве установили около 75 тысяч корзин для кондиционеров
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:05 12.02.2026 (обновлено: 14:13 12.02.2026)
В Москве установили около 75 тысяч корзин для кондиционеров
В Москве установили около 75 тысяч корзин для кондиционеров - РИА Новости, 12.02.2026
В Москве установили около 75 тысяч корзин для кондиционеров
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили около 75 тысяч корзин для кондиционеров на 140 жилых домах города, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 12.02.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
В Москве установили около 75 тысяч корзин для кондиционеров

Около 75 тысяч корзин для кондиционеров установили на 140 жилых домах Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили около 75 тысяч корзин для кондиционеров на 140 жилых домах города
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили около 75 тысяч корзин для кондиционеров на 140 жилых домах города - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили около 75 тысяч корзин для кондиционеров на 140 жилых домах города
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили около 75 тысяч корзин для кондиционеров на 140 жилых домах города, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили 75 тысяч корзин для кондиционеров на 140 жилых домах. Такие работы проводят в ходе капитального ремонта зданий при облицовке фасадов фиброцементными панелями или ремонте по технологии "мокрый фасад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что корзины делают из оцинкованной стали, а цвет подбирают так, чтобы он соответствовал колористическому решению здания.
Корзины монтируют поэтапно. Сначала снимают ранее установленное оборудование собственников. После обновления стен наружные блоки размещают в подготовленных корзинах из оцинкованной стали с усиленными ребрами жесткости. Их крепят к несущей подсистеме фасада, балконному ограждению или бетонной плите.
