В Москве выбрали самые вкусные блины на Масленицу

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москвичи выбрали самые вкусные блины по рецептам четырех регионов России на Масленицу, с результатом 28% победили мордовские блины со сгущенкой, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование за самые вкусные традиционные блины по рецептам четырех регионов России. Оно прошло в рамках подготовки к Масленице, которую в столице встретят на площадках проекта "Зима в Москве". Более 155 тысяч участников голосования выбирали рецепты, которыми поделились московские ярмарки, работающие как гастрономические посольства регионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с результатом 28% победили мордовские блины со сгущенкой. Тесто на кефире с манной крупой и пшенной мукой позволяет блинам долго оставаться пышными и мягкими даже после остывания. Основные ингредиенты для этого рецепта можно приобрести со скидкой 15% с 13 по 22 февраля на межрегиональной ярмарке на Волгоградском проспекте.
"Второе место с результатом 27% заняли башкирские блины с медом. Тесто для них готовится на сметане, блины обжаривают на сухой сковороде и обильно смазывают топленым маслом. Смоленские блины выбрали 26% опрошенных. В этом рецепте блины имеют сытную начинку из каши, сыра и ветчины, которую традиционно дополняют бочковой квашеной капустой", - уточняется в сообщении.
Четвертое место досталось суздальским блинам с огуречным вареньем. Их поддержали 20% участников. Отличительная черта таких блинов - тонкое кружевное тесто, замешенное на воде.
"Все варианты угощения в голосовании сопровождались пошаговыми инструкциями, что позволило москвичам не только познакомиться с региональными кулинарными традициями, но и попробовать приготовить блины по понравившимся рецептам самостоятельно", - добавляется в сообщении.
