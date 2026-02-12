В Москве выбрали самые вкусные блины на Масленицу

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москвичи выбрали самые вкусные блины по рецептам четырех регионов России на Масленицу, с результатом 28% победили мордовские блины со сгущенкой, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В проекте " Активный гражданин " завершилось голосование за самые вкусные традиционные блины по рецептам четырех регионов России . Оно прошло в рамках подготовки к Масленице, которую в столице встретят на площадках проекта "Зима в Москве". Более 155 тысяч участников голосования выбирали рецепты, которыми поделились московские ярмарки, работающие как гастрономические посольства регионов", - говорится в сообщении .

Отмечается, что с результатом 28% победили мордовские блины со сгущенкой. Тесто на кефире с манной крупой и пшенной мукой позволяет блинам долго оставаться пышными и мягкими даже после остывания. Основные ингредиенты для этого рецепта можно приобрести со скидкой 15% с 13 по 22 февраля на межрегиональной ярмарке на Волгоградском проспекте.