В Москве подростка заподозрили в попытке сбыта наркотиков
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости.
Полицейские задержали подростка, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ
Как сообщили в пресс-службе, в полицию поступила информация о молодом человеке, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 17-летнего уроженца Брянской области
в момент размещения им свертков в подъездах дома на улице Расковой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Правоохранители добавили, что при досмотре полицейские обнаружили у подростка 55 свертков с веществами, массой более 160 граммов. Исследованием установлено, что в одном из свертков находится наркотическое средство — мефедрон, массой около трех граммов, остальные свертки отправлены на экспертизу.
Кроме того, сотрудники полиции обнаружили тайники-закладки, которые фигурант успел сделать ранее, оттуда изъяли еще три свертка с веществами.
"Собранные полицейскими материалы и фигурант переданы в следственные органы", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ
и части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Фигурант заключен под стражу.