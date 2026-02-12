В Москве подростка заподозрили в попытке сбыта наркотиков

Правоохранители добавили, что при досмотре полицейские обнаружили у подростка 55 свертков с веществами, массой более 160 граммов. Исследованием установлено, что в одном из свертков находится наркотическое средство — мефедрон, массой около трех граммов, остальные свертки отправлены на экспертизу.