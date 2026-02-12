Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется на диалог с США по ситуации с нефтью на Кубе, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2026
13:26 12.02.2026
Россия надеется на диалог с США по ситуации с нефтью на Кубе, заявил Песков
2026-02-12T13:26:00+03:00
2026-02-12T13:26:00+03:00
в мире
сша
куба
россия
дмитрий песков
дональд трамп
виктор коронелли
договор снв-3
в мире, сша, куба, россия, дмитрий песков, дональд трамп, виктор коронелли, договор снв-3
В мире, США, Куба, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Виктор Коронелли, Договор СНВ-3
© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва будет рассчитывать на конструктивный диалог с США и решение вопросов посредством диалога на фоне ситуации с поставками нефти на Кубу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поэтому здесь, наверное, мы бы рассчитывали все-таки на конструктивный диалог и на решение существующих проблем посредством диалога", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос не боится ли Кремль эскалации на фоне ввода пошлин США в отношении стран, кто будет сотрудничать с Кубой по поставкам нефти.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Эксперт рассказал о влиянии топливного кризиса на Кубе на туроператоров
11 февраля, 18:21
 
