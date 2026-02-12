Число чествований юбиляров супружеской жизни в Москве выросло в три раза

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Около 1,4 тысячи церемоний чествования юбиляров супружеской жизни прошло в Москве в 2025 году, по сравнению с 2024 годом их число выросло более чем в три раза, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Церемонии чествования юбиляров супружеской жизни стали доброй городской традицией. Каждая пара является примером для подражания для молодых столичных семей и настоящей гордостью Москвы. В прошлом году мы расширили формат, и церемонии проходили не только во дворцах бракосочетания, но и в центрах московского долголетия в рамках проекта "Московское семейное долголетие". Благодаря этому число доступных мест для проведения церемоний увеличилось в 4,5 раза и у пар появилось больше возможностей выбрать удобную и близкую им площадку для праздника. Всего в столице в 2025 году прошло около 1,4 тысячи церемоний, в том числе три из них для пар, проживших вместе 70 лет. Количество церемоний чествования юбиляров выросло по сравнению с 2024 годом более чем в три раза", - рассказала Ракова.

Заммэра отметила, что чаще всего в столице в 2025 году в торжественной обстановке отмечали десятилетние юбилеи: более 280 раз. Более 330 супружеских пар решили отметить 50-летний юбилей совместной жизни. Кроме этого, торжественно отметили 55, 60, 65 и 70-летние юбилеи около 120 пар.

"Самым популярным месяцем в 2025 стал июль - его выбрали для торжества 205 пар. Также лидерами стали август и октябрь: в каждый из этих месяцев около 200 пар торжественно отметили юбилеи супружеской жизни. Церемонии чествования 50-летних юбиляров супружеской жизни чаще всего проходили в августе и октябре, а 10-летних в июне и июле", - уточнила она.

Ракова добавила, что всего для проведения церемоний чествования юбиляров супружеской жизни теперь доступно более 50 мест. Большая часть церемоний проходила во дворцах бракосочетания: около тысячи супругов выбрали их для проведения семейного торжества. Самым популярным местом для проведения торжества традиционно стал Дворец бракосочетания №1: его выбрали более 230 пар.

"Каждая церемония - уникальна. Сотрудники столичных ЗАГСов пишут особенный текст для каждой церемонии, опираясь на важные даты и события семейной жизни пары. Юбиляры, как и в первый день супружеской жизни, заходят в торжественный зал под марш Мендельсона. Супруги вновь обмениваются кольцами и ставят подписи в почетной книге юбиляров", - подчеркнула она.

Заммэра пояснила, что парам необходимо лично обратиться в выбранный дворец бракосочетания, чтобы отметить юбилей совместной жизни. Сотрудник дворца бракосочетания поможет выбрать дату, время, а также попросит заполнить анкету для подготовки индивидуальной речи церемонии. Обратиться во дворец бракосочетания могут не только юбиляры, но и их дети и внуки. Такую церемонию ЗАГСы Москвы проводят бесплатно.

Отметить свой юбилей в центрах московского долголетия, по словам Раковой, могут пары, которые в этом году празднуют круглую дату в браке - начиная от 40 лет совместной жизни. Проводит почетную церемонию сотрудник столичного ЗАГСа. В центре для каждой пары создают особую праздничную атмосферу - с музыкой, подарками и угощениями, а также личной фотосессией.

"Часто супруги приходят на церемонии в центрах московского долголетия вместе со своими детьми, внуками и правнуками. После речи ведущей пара подписывает декларацию семейного долголетия, где клянется и дальше беречь и любить друг друга. По желанию супруги могут вновь обменяться кольцами в окружении друзей и семьи. В конце они получают памятное свидетельство о юбилее семейной жизни и подарки – праздничный торт "Москва", фотоальбом и архив фото в цифровом формате. В конце пары вместе со своими близкими могут остаться для чаепития в уютном кафе центра московского долголетия", - подчеркнула заммэра.

Кроме того, праздничные церемонии проходят в 40 центрах, которые охватывают все округа Москвы. Подать заявление на проведение церемонии могут сами супруги, их дети или близкие. Сделать это можно на сайте или в любом центре московского долголетия, а также в ближайшем офисе центра госуслуг "Мои Документы".