Москвичей предупредили о сильной гололедице - РИА Новости, 12.02.2026
10:43 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/moskva-2073842374.html
Москвичей предупредили о сильной гололедице
Местами сильная гололедица возможна в Москве в воскресенье после замерзания осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна...
Москвичей предупредили о сильной гололедице

Синоптик Позднякова: в Москве в воскресенье возможна сильная гололедица

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорожане гуляют около Новодевичего монастыря в Москве
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Местами сильная гололедица возможна в Москве в воскресенье после замерзания осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее синоптик предупредила о том, что днем в пятницу в Москве начнутся осадки в виде дождя, чередующегося с мокрым снегом.
"Гололедица, местами сильная, будет возможна именно 15 числа, когда выпавшие накануне и в жидкой фазе, и в фазе мокрого снега осадки будут замерзать. В течение дня 15 числа будет образовываться гололедица, которая может быть к вечеру довольно сильной", - рассказала Позднякова.
Она подчеркнула, что такое явление представляет опасность.
