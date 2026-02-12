https://ria.ru/20260212/moskva-2073842374.html
Москвичей предупредили о сильной гололедице
Местами сильная гололедица возможна в Москве в воскресенье после замерзания осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 12.02.2026
москва
