Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне снегопада, с 16 по 20 февраля в столице ожидается ещё два сильных снежных залпа, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, до 20 февраля включительно в столичном регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия. В период с 12 по 16 февраля практически ежедневно ожидается снег. С 16 по 20 февраля прогнозируются еще два сильных снежных залпа. Снегопады будут сопровождаться резкими перепадами температуры наружного воздуха от минусовых до плюсовых значений и обратно. В связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены аварийные источники тепло- и электроснабжения. По его словам, коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

"Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в соответствии с погодной ситуацией. Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и объектам социальной сферы", - добавил он.

По его словам, коммунальные службы проводят проверку системы водоотведения, очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы. В местах возможного скопления воды размещены бригады и техника дорожных служб и инженерных компаний.

"Организованы мероприятия по очистке крыш жилых домов и административных зданий, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков", - уточнил Бирюков.