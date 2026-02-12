Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:05 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/moskva-2073832462.html
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада - РИА Новости, 12.02.2026
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне снегопада, с 16 по 20 февраля в столице ожидается ещё два сильных снежных залпа, сообщил журналистам РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:05:00+03:00
2026-02-12T10:05:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/92/1563769238_0:309:3089:2047_1920x0_80_0_0_132df88cb97be01d53af2db8e729a966.jpg
https://realty.ria.ru/20260212/flot-2073818439.html
https://ria.ru/20260110/moskva-2067133105.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/92/1563769238_360:0:3089:2047_1920x0_80_0_0_2c96feba963dfec8901e6c2c71325e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСильный снегопад в Москве
Сильный снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Сильный снегопад в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне снегопада, с 16 по 20 февраля в столице ожидается ещё два сильных снежных залпа, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, до 20 февраля включительно в столичном регионе будут сохраняться очень сложные погодные условия. В период с 12 по 16 февраля практически ежедневно ожидается снег. С 16 по 20 февраля прогнозируются еще два сильных снежных залпа. Снегопады будут сопровождаться резкими перепадами температуры наружного воздуха от минусовых до плюсовых значений и обратно. В связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы", - рассказал Бирюков.
Два ледокола ГУП Мосводосток, Риф и Норд, во время дежурства на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Вопреки стихии. Как работает зимой коммунальный флот Москвы
10:00
Заммэра отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены аварийные источники тепло- и электроснабжения. По его словам, коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.
"Согласно регламентам, по мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем в соответствии с погодной ситуацией. Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и объектам социальной сферы", - добавил он.
По его словам, коммунальные службы проводят проверку системы водоотведения, очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы. В местах возможного скопления воды размещены бригады и техника дорожных служб и инженерных компаний.
"Организованы мероприятия по очистке крыш жилых домов и административных зданий, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей в снегопад быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили и не укрываться под деревьями, по возможности перенести поездки на личном транспорте. Водителям следует строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
Снегоуборочная техника во дворе жилого дома во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Снегосплавные пункты в Москве работают круглосуточно
10 января, 16:14
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала