Рейтинг@Mail.ru
Задержанного челябинского замгубернатора доставят в Москву - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/moskva-2073811581.html
Задержанного челябинского замгубернатора доставят в Москву
Задержанного челябинского замгубернатора доставят в Москву - РИА Новости, 12.02.2026
Задержанного челябинского замгубернатора доставят в Москву
Задержанного УФСБ по подозрению в получении взятки заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика планируют доставить в Москву для избрания меры... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T07:46:00+03:00
2026-02-12T07:46:00+03:00
происшествия
москва
челябинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
https://ria.ru/20260209/chelyabinsk-2073208386.html
москва
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, челябинская область
Происшествия, Москва, Челябинская область
Задержанного челябинского замгубернатора доставят в Москву

Задержанного челябинского замгубернатора Фалейчика доставят в Москву

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев - РИА Новости. Задержанного УФСБ по подозрению в получении взятки заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика планируют доставить в Москву для избрания меры пресечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"По местам проживания и работы фигуранта проводятся обысковые мероприятия, чиновник задержан, планируется его доставление в Москву для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
УФСБ задержало заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика за получение взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Экс-замглавы Минэкономразвития Челябинской области осудили за взятку
9 февраля, 14:34
 
ПроисшествияМоскваЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала