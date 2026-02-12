Задержанного челябинского замгубернатора доставят в Москву

ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев - РИА Новости. Задержанного УФСБ по подозрению в получении взятки заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика планируют доставить в Москву для избрания меры пресечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.