https://ria.ru/20260212/moskva-2073811581.html
Задержанного челябинского замгубернатора доставят в Москву
Задержанного челябинского замгубернатора доставят в Москву - РИА Новости, 12.02.2026
Задержанного челябинского замгубернатора доставят в Москву
Задержанного УФСБ по подозрению в получении взятки заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика планируют доставить в Москву для избрания меры... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T07:46:00+03:00
2026-02-12T07:46:00+03:00
2026-02-12T07:46:00+03:00
происшествия
москва
челябинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
https://ria.ru/20260209/chelyabinsk-2073208386.html
москва
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, челябинская область
Происшествия, Москва, Челябинская область
Задержанного челябинского замгубернатора доставят в Москву
Задержанного челябинского замгубернатора Фалейчика доставят в Москву