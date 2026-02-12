Число самозанятых в Москве выросло на 20% в 2025 году

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Количество плательщиков налога на профессиональный доход на территории Москвы в прошлом году увеличилось практически на 20% и, по данным на январь этого года, превысило 2,26 миллиона человек (рост 15% от общего числа зарегистрированных в стране самозанятых), сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

По ее словам, ежегодно в мегаполисе горожане открывают для себя самозанятость. Это комфортный способ начать свое дело, также благодаря этому можно получить возможности для профессионального роста и самореализации.

"Самозанятые работают в самых разных областях: от IT-консультаций и маркетинга до грузоперевозок. За прошлый год в Москве зарегистрировались 354 тысячи новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число на начало 2026 года превысило 2,26 миллиона. Увеличение их числа свидетельствует о росте предпринимательской активности среди населения и способствует повышению конкурентности городской экономики", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента.

Налог на профессиональный доход подходят для тех горожан, которые работают на себя и в штате у них нет других работников. Плюсы этого режима: простая регистрация, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах. Кроме того, самозанятым не нужно предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

Самые популярные виды деятельности у самозанятых - пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.

В 2025 году московские самозанятые выдали своим клиентам примерно 292 миллиона чеков. Данный показатель почти на 60% выше, чем в 2024 году. Данная тенденция говорит о росте деловой активности самозанятых на территории столицы. По данным на конец прошлого года, средний размер чека составил 2856 рублей.

Кроме того, в пресс-службе департамента сообщили, что в прошлом году самозанятые внесли в столичный бюджет 20,6 миллиарда рублей. Это на 36% больше, чем в 2024 году. За все время действия налогового режима в бюджет Москвы они перечислили 60 миллиардов рублей.

Для поддержки предпринимательской деятельности в столице работает центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", расположенный по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. В этом центре за три месяца можно научиться одной из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики. Осенью прошлого года у центра появилась собственная площадка практического обучения в Печатниках (адрес: Волгоградский проспект, дом 42, корпус 8). После обучения карьерные наставники помогут открыть собственное дело в новой сфере.

Во флагманском центре "Моя работа" на Шаболовке, дом 48 действует комплексная система поддержки предпринимателей.