В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками госслужащих - РИА Новости, 12.02.2026
20:12 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/moshenniki-2074020323.html
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками госслужащих
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками госслужащих
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками госслужащих
Мошенники для обмана граждан создают фальшивые аккаунты известных в регионах России должностных лиц, а для убедительности используют ИИ-ролики, имитирующие... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T20:12:00+03:00
2026-02-12T20:12:00+03:00
технологии
россия
рязань
алексей михайлов
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985724370_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_add7434ce7584367e092ab4fffc368e2.jpg
https://ria.ru/20260212/mvd-2073921619.html
https://ria.ru/20251029/moshenniki-2051647217.html
россия
рязань
технологии, россия, рязань, алексей михайлов, telegram
Технологии, Россия, Рязань, Алексей Михайлов, Telegram
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками госслужащих

МВД раскрыло, как аферисты используют дипфейки с госслужащими для обмана россиян

© iStock.com / :franz12Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Мошенники для обмана граждан создают фальшивые аккаунты известных в регионах России должностных лиц, а для убедительности используют ИИ-ролики, имитирующие жесты и голос реальных людей, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом "Объясняем.рф".
«

"Здравствуйте! Вас беспокоит губернатор", - мошенники представляются не только рядовыми сотрудниками ведомств и спецслужб. Они берут выше — и создают фальшивые аккаунты известных в регионе должностных лиц. Так, например, злоумышленники подделали в "Телеграме" аккаунты главы Ярославского муниципального округа Алексея Михайлова и мэра Рязани Бориса Ясинского", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МВД рассказало, как мошенники подделывают сообщения от "Госуслуг"
Вчера, 14:54
Как отметили в МВД, преступники для убедительности используют дипфейки — ИИ-ролики, в которых имитируют жесты и голос реальных людей. Правоохранители подчеркнули, что только за 9 месяцев 2025 года в РФ выявили в 4,1 раза больше дипфейков, чем за весь 2024 год, причем, 79% фальшивых роликов используют образы госслужащих. Такие аккаунты выявляют и блокируют.
"Если вам пишет или звонит общественный деятель или чиновник, не спешите верить! Прежде всего оцените ситуацию критически. Шанс, что мэр будет писать или звонить кому-то с личного номера, практически равен нулю. Всю информацию нужно тщательно перепроверить по официальным каналам", - подчеркнули в ведомстве.
Правоохранители также рассказали, что к признакам мошенничества могут относится ситуации, если пользователю от имени должностного лица пишут в мессенджер или звонят – необходимо доверять только официальным письмам и уведомлениям на электронной почте или Госуслугах. Также аферисты чаще всего оказывают на жертву давление - запугивают или торопят, например, заявляют, что якобы необходимо поговорить с "правоохранительными органами" или вы "проходите по уголовному делу о финансировании незаконных организаций".
"Предлагают связаться по видеозвонку, но изображение нечёткое. Помехи оправдывают плохой связью. Просят или требуют перевести деньги, сообщить личные данные или коды из СМС", - заключили в ведомстве.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В МВД назвали самые актуальные схемы мошенничества
29 октября 2025, 20:42
 
ТехнологииРоссияРязаньАлексей МихайловTelegram
 
 
