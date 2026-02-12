В МВД рассказали о новой схеме мошенников с дипфейками госслужащих

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Мошенники для обмана граждан создают фальшивые аккаунты известных в регионах России должностных лиц, а для убедительности используют ИИ-ролики, имитирующие жесты и голос реальных людей, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом "Объясняем.рф".

« "Здравствуйте! Вас беспокоит губернатор", - мошенники представляются не только рядовыми сотрудниками ведомств и спецслужб. Они берут выше — и создают фальшивые аккаунты известных в регионе должностных лиц. Так, например, злоумышленники подделали в "Телеграме" аккаунты главы Ярославского муниципального округа Алексея Михайлова и мэра Рязани Бориса Ясинского", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в МВД, преступники для убедительности используют дипфейки — ИИ-ролики, в которых имитируют жесты и голос реальных людей. Правоохранители подчеркнули, что только за 9 месяцев 2025 года в РФ выявили в 4,1 раза больше дипфейков, чем за весь 2024 год, причем, 79% фальшивых роликов используют образы госслужащих. Такие аккаунты выявляют и блокируют.

"Если вам пишет или звонит общественный деятель или чиновник, не спешите верить! Прежде всего оцените ситуацию критически. Шанс, что мэр будет писать или звонить кому-то с личного номера, практически равен нулю. Всю информацию нужно тщательно перепроверить по официальным каналам", - подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители также рассказали, что к признакам мошенничества могут относится ситуации, если пользователю от имени должностного лица пишут в мессенджер или звонят – необходимо доверять только официальным письмам и уведомлениям на электронной почте или Госуслугах. Также аферисты чаще всего оказывают на жертву давление - запугивают или торопят, например, заявляют, что якобы необходимо поговорить с "правоохранительными органами" или вы "проходите по уголовному делу о финансировании незаконных организаций".