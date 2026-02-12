Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты с помощью использования бесконтактной оплаты NFC, выяснил корреспондент РИА Новости.

Мошенническая схема начинается со звонка под бытовым предлогом. Цель первого этапа — заполучить код из смс, который позволяет мошенникам зайти на "Госуслуги". Далее снова поступает звонок от представителей государственной организации (может быть любая), в котором сообщается о взломе аккаунта на "Госуслугах".

Если "жертва" ведется, то дальше мошенники просят снять деньги со всех своих счетов и удалить онлайн-банк со своего телефона. Якобы для спасения средств, они предлагают установить новое приложение, которое предоставит доступ к "безопасному счету".

После чего мошенники просят внести деньги в банкомат, приложив телефон. Из-за программы, установленной на устройстве, банкомат считывает телефон как карту, которая принадлежит мошеннику.

Актуальность данной мошеннической схемы подтвердила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева . По ее словам, использование токенизированных (цифровых) карт в своих целях злоумышленниками на платформе фиксируют уже более года.

В январе комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам в целях защиты граждан от финансовых мошенников. Законопроект, в частности, содержит предложение ввести обязанность банков ограничить внесение на счет наличных средств на сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска токенизированной карты.

"Установление лимитов и периода охлаждения на зачисление средств на токенизированные карты – это мера, которая, на наш взгляд, поможет избежать ситуаций, когда человек под влиянием мошенника берет кредит наличными в одном банке, а затем зачисляет деньги на так называемый "безопасный счет" в другом", — считает Лазарева.

Она отмечает, что злоумышленники убеждают человека привязать к своему платежному приложению их карту, "чтобы запутать следы".

"Затем жертва идет в банкомат того банка, где открыт счет мошенников, прикладывает телефон и зачисляет деньги на их карту. После этого жертву заверяют, что деньги в безопасности, и можно удалить карту из приложения", — рассказала Лазарева.

При этом она добавила, что для токенизации карт используют все приложения платёжных систем.