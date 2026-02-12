Рейтинг@Mail.ru
Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты
02:23 12.02.2026 (обновлено: 06:12 12.02.2026)
Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты
Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты - РИА Новости, 12.02.2026
Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты
Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты с помощью использования бесконтактной оплаты NFC, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2026
Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты

РИА Новости: мошенники научились превращать телефоны россиян в банковские карты

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты с помощью использования бесконтактной оплаты NFC, выяснил корреспондент РИА Новости.
Мошенническая схема начинается со звонка под бытовым предлогом. Цель первого этапа — заполучить код из смс, который позволяет мошенникам зайти на "Госуслуги". Далее снова поступает звонок от представителей государственной организации (может быть любая), в котором сообщается о взломе аккаунта на "Госуслугах".
Если "жертва" ведется, то дальше мошенники просят снять деньги со всех своих счетов и удалить онлайн-банк со своего телефона. Якобы для спасения средств, они предлагают установить новое приложение, которое предоставит доступ к "безопасному счету".
После чего мошенники просят внести деньги в банкомат, приложив телефон. Из-за программы, установленной на устройстве, банкомат считывает телефон как карту, которая принадлежит мошеннику.
Актуальность данной мошеннической схемы подтвердила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. По ее словам, использование токенизированных (цифровых) карт в своих целях злоумышленниками на платформе фиксируют уже более года.
В январе комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении "периода охлаждения" по потребительским кредитам и займам в целях защиты граждан от финансовых мошенников. Законопроект, в частности, содержит предложение ввести обязанность банков ограничить внесение на счет наличных средств на сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска токенизированной карты.
"Установление лимитов и периода охлаждения на зачисление средств на токенизированные карты – это мера, которая, на наш взгляд, поможет избежать ситуаций, когда человек под влиянием мошенника берет кредит наличными в одном банке, а затем зачисляет деньги на так называемый "безопасный счет" в другом", — считает Лазарева.
Она отмечает, что злоумышленники убеждают человека привязать к своему платежному приложению их карту, "чтобы запутать следы".
"Затем жертва идет в банкомат того банка, где открыт счет мошенников, прикладывает телефон и зачисляет деньги на их карту. После этого жертву заверяют, что деньги в безопасности, и можно удалить карту из приложения", — рассказала Лазарева.
При этом она добавила, что для токенизации карт используют все приложения платёжных систем.
"Это и Apple Pay, и Samsung Pay, и Google Pay, и Mir Pay — токенизация карт начала развиваться у нас еще до пандемии. Независимо от того, какое программное обеспечение установлено на устройстве потребителя - он рискует, действуя по указке преступников, и дело тут не в смартфоне", — заключила она.
