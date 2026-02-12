Мосгорсуд признал законным изъятие в доход государства лицея в Подмосковье

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение об изъятии в доход государства имущества частного лицея в Подмосковья, основанного бывшим руководителем "Менатепа" Платоном Лебедевым и экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Мещанского районного суда города Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решил суд.

Мещанский суд Москвы в ноябре 2025 года изъял частный общеобразовательный лицей в доход государства. Ответчиками по иску значились Лебедев , Ходорковский*, международная компания "Йенсен Корт Лтд" и корпорация "Дэйспринг груп", зарегистрированная на Британских Виргинских Островах . Решение же обжаловало третье лицо - фонд поддержки и содействия развитию образовательной организации "лицей-интернат "Подмосковный", настаивая на его отмене ввиду незаконности.

Как указывала в иске прокуратура, в 1995 году подконтрольный Ходорковскому* и Лебедеву банк " Менатеп " основал Межотраслевой технологический институт. Впоследствии он стал частным лицеем-интернатом "Подмосковный" имени матери Ходорковского* - М. Ф. Ходорковской. Лицей расположен в поселке Караллово Одинцовского района , имеет в собственности 86 гектаров земли, пять жилых и 40 нежилых помещений кадастровой стоимостью 1,25 миллиарда рублей. Представитель фонда в свою очередь заявил, что реальная стоимость имущества превышает 11 миллиардов рублей.

Прокуратура настаивала, что в лицее преподают педагоги, прошедшие подготовку за рубежом. Интерьер учреждения оформлен изображениями Ходорковского*, где он представлен как политик и меценат. По замыслу иска, обращенное имущество будет зачтено в счет погашения задолженности фактического владельца лицея Ходорковского* по уголовным делам.

Делегат Минпросвещения объяснил суду, что после вступления решения в силу учреждение будет преобразовано из частного образовательного учреждения в автономную некоммерческую организацию с учредителем в лице Российской Федерации.