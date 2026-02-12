Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал законным изъятие в доход государства лицея в Подмосковье - РИА Новости, 12.02.2026
17:06 12.02.2026
Мосгорсуд признал законным изъятие в доход государства лицея в Подмосковье
2026-02-12T17:06:00+03:00
2026-02-12T17:06:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
россия
платон лебедев
менатеп
московский городской суд
юкос
москва
московская область (подмосковье)
россия
москва, московская область (подмосковье), россия, платон лебедев, менатеп, московский городской суд, юкос
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Платон Лебедев, Менатеп, Московский городской суд, ЮКОС
Мосгорсуд признал законным изъятие в доход государства лицея в Подмосковье

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение об изъятии в доход государства имущества частного лицея в Подмосковья, основанного бывшим руководителем "Менатепа" Платоном Лебедевым и экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского районного суда города Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - решил суд.
Мещанский суд Москвы в ноябре 2025 года изъял частный общеобразовательный лицей в доход государства. Ответчиками по иску значились Лебедев, Ходорковский*, международная компания "Йенсен Корт Лтд" и корпорация "Дэйспринг груп", зарегистрированная на Британских Виргинских Островах. Решение же обжаловало третье лицо - фонд поддержки и содействия развитию образовательной организации "лицей-интернат "Подмосковный", настаивая на его отмене ввиду незаконности.
Как указывала в иске прокуратура, в 1995 году подконтрольный Ходорковскому* и Лебедеву банк "Менатеп" основал Межотраслевой технологический институт. Впоследствии он стал частным лицеем-интернатом "Подмосковный" имени матери Ходорковского* - М. Ф. Ходорковской. Лицей расположен в поселке Караллово Одинцовского района, имеет в собственности 86 гектаров земли, пять жилых и 40 нежилых помещений кадастровой стоимостью 1,25 миллиарда рублей. Представитель фонда в свою очередь заявил, что реальная стоимость имущества превышает 11 миллиардов рублей.
Прокуратура настаивала, что в лицее преподают педагоги, прошедшие подготовку за рубежом. Интерьер учреждения оформлен изображениями Ходорковского*, где он представлен как политик и меценат. По замыслу иска, обращенное имущество будет зачтено в счет погашения задолженности фактического владельца лицея Ходорковского* по уголовным делам.
Делегат Минпросвещения объяснил суду, что после вступления решения в силу учреждение будет преобразовано из частного образовательного учреждения в автономную некоммерческую организацию с учредителем в лице Российской Федерации.
* Признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
