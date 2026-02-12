https://ria.ru/20260212/moroz-2073964042.html
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется мороз
Мороз вернется в Москву в начале следующей недели, температура опустится до минус 12 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 12.02.2026
Позднякова: мороз вернется в Москву в начале следующей неделе