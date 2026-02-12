ЕС не готов содержать Молдавию за показную русофобию, заявили в "Победе"

«

"Недоумки из ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) искренне верят, что их возьмут в Европу, если они закроют Русский дом и снесут памятники (Григорию - ред.) Котовскому и (Сергею - ред.) Лазо. У европейцев уже есть такие полезные идиоты в лице Латвии, Литвы и Эстонии и брать на себя обязательства содержать еще одну дотационную зону только лишь за показную пещерную русофобию Европа пока не готова", - написал Петрович в Telegram-канале, комментируя слова Пьорко.