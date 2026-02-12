КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Евросоюз подтвердил, что пока не готов брать на себя обязательства по содержанию еще одной дотационной зоны в виде Молдавии только за показную пещерную русофобию, считает глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Недоумки из ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) искренне верят, что их возьмут в Европу, если они закроют Русский дом и снесут памятники (Григорию - ред.) Котовскому и (Сергею - ред.) Лазо. У европейцев уже есть такие полезные идиоты в лице Латвии, Литвы и Эстонии и брать на себя обязательства содержать еще одну дотационную зону только лишь за показную пещерную русофобию Европа пока не готова", - написал Петрович в Telegram-канале, комментируя слова Пьорко.
Петрович отметил, что вряд ли те, кто проголосовал за партию президента Молдавии Майи Санду на парламентских выборах осенью 2025 года, способны оценить юмор европейского дипломата.
"Ведь еще совсем недавно сама Майя Санду и вся ее свора утверждали, что реформы идут, кластеры открыты, осталось еще немного и молдаване смогут вдохнуть воздух Европы не как дешевая рабочая сила, а как настоящие и полноправные европейцы. На деле, оказывается, мы еще только в начале пути. Но это в Японии у самураев нет цели, есть только путь, их экономика может себе такое позволить. У Молдовы есть стремительно увеличивающиеся долги, стареющее население и редеющие города и села", - подчеркнул общественный деятель.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2025 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
