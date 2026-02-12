Рейтинг@Mail.ru
Молдавские прокуроры запросят арест для четырех задержанных в Деренеу - РИА Новости, 12.02.2026
21:56 12.02.2026
Молдавские прокуроры запросят арест для четырех задержанных в Деренеу
Молдавские прокуроры запросят арест для четырех задержанных в Деренеу - РИА Новости, 12.02.2026
Молдавские прокуроры запросят арест для четырех задержанных в Деренеу
Молдавские прокуроры запросят предварительный арест на 30 дней в отношении четырех из шести задержанных в ходе конфликта вокруг православного храма в селе... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:56:00+03:00
2026-02-12T21:56:00+03:00
в мире
молдавия
румынская православная церковь
русская православная церковь
молдавия
в мире, молдавия, румынская православная церковь, русская православная церковь
В мире, Молдавия, Румынская православная церковь, Русская православная церковь
Молдавские прокуроры запросят арест для четырех задержанных в Деренеу

Молдавские прокуроры запросят арест для 4 задержанных в ходе конфликта у церкви

КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Молдавские прокуроры запросят предварительный арест на 30 дней в отношении четырех из шести задержанных в ходе конфликта вокруг православного храма в селе Деренеу Каларашского района, сообщает молдавский телеканал ProTV.
Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в местный храм Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.
"Прокуроры будут ходатайствовать о предварительном аресте сроком на 30 дней в отношении четырех из шести человек, задержанных после столкновения, произошедшего у церкви в Деренеу вечером 10 февраля", - говорится в сообщении на сайте телеканала со ссылкой на пресс-секретаря генпрокуратуры Виолину Морару.
Поясняется, что остальные задержанные будут находиться под следствием на свободе.
"Среди четырех лиц, в отношении которых запрашивается предварительный арест, есть также мэр села Деренеу и адвокат священника", - отмечается в сообщении.
В четверг Унгенско-Ниспоренская епархия Молдавской митрополии обратилась в министерство юстиции Молдавии с требованием признать недействительной перерегистрацию прихода "Успения Богородицы" в селе Деренеу и аннулировать его переход в юрисдикцию Бессарабской митрополии.
Конфликт вокруг церкви Успения Богородицы в селе Деренеу обострился после решения Высшей судебной палаты Молдавии о передаче права пользования храмом структурам, аффилированным с Бессарабской митрополией Румынской православной церкви, с чем не согласны представители Молдавской митрополии и часть местных жителей.
Власти Молдавии намеренно провоцируют церковный раскол, заявили в оппозиции
11 февраля, 22:48
 
В миреМолдавияРумынская православная церковьРусская православная церковь
 
 
