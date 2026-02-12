https://ria.ru/20260212/moldaviya-2074043666.html
Молдавские прокуроры запросят арест для четырех задержанных в Деренеу
Молдавские прокуроры запросят арест для четырех задержанных в Деренеу - РИА Новости, 12.02.2026
Молдавские прокуроры запросят арест для четырех задержанных в Деренеу
Молдавские прокуроры запросят предварительный арест на 30 дней в отношении четырех из шести задержанных в ходе конфликта вокруг православного храма в селе... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:56:00+03:00
2026-02-12T21:56:00+03:00
2026-02-12T21:56:00+03:00
в мире
молдавия
румынская православная церковь
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073626934_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_72f23fff87811f3fa5510c7e65c9dc55.jpg
https://ria.ru/20260211/moldavija-2073782762.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073626934_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3b5abcb337835f6e4de7f66af111b980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румынская православная церковь, русская православная церковь
В мире, Молдавия, Румынская православная церковь, Русская православная церковь
Молдавские прокуроры запросят арест для четырех задержанных в Деренеу
Молдавские прокуроры запросят арест для 4 задержанных в ходе конфликта у церкви
КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости.
Молдавские прокуроры запросят предварительный арест на 30 дней в отношении четырех из шести задержанных в ходе конфликта вокруг православного храма в селе Деренеу Каларашского района, сообщает молдавский телеканал ProTV
.
Ранее полиция Молдавии
сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в местный храм Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви
, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви
вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.
"Прокуроры будут ходатайствовать о предварительном аресте сроком на 30 дней в отношении четырех из шести человек, задержанных после столкновения, произошедшего у церкви в Деренеу вечером 10 февраля", - говорится в сообщении на сайте телеканала со ссылкой на пресс-секретаря генпрокуратуры Виолину Морару.
Поясняется, что остальные задержанные будут находиться под следствием на свободе.
"Среди четырех лиц, в отношении которых запрашивается предварительный арест, есть также мэр села Деренеу и адвокат священника", - отмечается в сообщении.
В четверг Унгенско-Ниспоренская епархия Молдавской митрополии обратилась в министерство юстиции Молдавии с требованием признать недействительной перерегистрацию прихода "Успения Богородицы" в селе Деренеу и аннулировать его переход в юрисдикцию Бессарабской митрополии.
Конфликт вокруг церкви Успения Богородицы в селе Деренеу обострился после решения Высшей судебной палаты Молдавии о передаче права пользования храмом структурам, аффилированным с Бессарабской митрополией Румынской православной церкви, с чем не согласны представители Молдавской митрополии и часть местных жителей.