Молдавские прокуроры запросят арест для четырех задержанных в Деренеу

КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Молдавские прокуроры запросят предварительный арест на 30 дней в отношении четырех из шести задержанных в ходе конфликта вокруг православного храма в селе Деренеу Каларашского района, сообщает молдавский телеканал Молдавские прокуроры запросят предварительный арест на 30 дней в отношении четырех из шести задержанных в ходе конфликта вокруг православного храма в селе Деренеу Каларашского района, сообщает молдавский телеканал ProTV

Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в местный храм Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви , и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.

"Прокуроры будут ходатайствовать о предварительном аресте сроком на 30 дней в отношении четырех из шести человек, задержанных после столкновения, произошедшего у церкви в Деренеу вечером 10 февраля", - говорится в сообщении на сайте телеканала со ссылкой на пресс-секретаря генпрокуратуры Виолину Морару.

Поясняется, что остальные задержанные будут находиться под следствием на свободе.

"Среди четырех лиц, в отношении которых запрашивается предварительный арест, есть также мэр села Деренеу и адвокат священника", - отмечается в сообщении.

В четверг Унгенско-Ниспоренская епархия Молдавской митрополии обратилась в министерство юстиции Молдавии с требованием признать недействительной перерегистрацию прихода "Успения Богородицы" в селе Деренеу и аннулировать его переход в юрисдикцию Бессарабской митрополии.