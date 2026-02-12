Молдавия нужна Евросоюзу лишь как рынок сбыта, заявила Таубер

КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Молдавия нужна Евросоюзу лишь как рынок сбыта и военный полигон, заявила экс-депутат парламента Молдавии, оппозиционный политик Марина Таубер.
"Евросоюз указал Молдове на ее место. И находится оно, видимо, даже не на коврике у двери, а где-то на облезлой лавочке возле подъезда. Сегодня нам снова дают понять: Евросоюзу не нужна сильная Молдова. В Республике там видят лишь рынок сбыта и военный полигон", - написала в своем Telegram-канале Таубер.
По ее мнению, слова посла ЕС - это прямой ответ президенту Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), которые обещали гражданам вступление через два года, продавали мечту как предвыборный продукт, прикрывая провалы красивыми речами.
"Группа людей, захвативших власть добровольно превратила нашу Родину с богатой историей, трудолюбивым народом и огромным потенциалом в объект опасных экспериментов и чужих геополитических игр. А саму евроинтеграцию ПДС возвела в статус политической религии, в жертву которой принесли будущее целой страны", - отметила политик.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
