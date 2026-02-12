Рейтинг@Mail.ru
Молдавия нужна Евросоюзу лишь как рынок сбыта, заявила Таубер - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/moldaviya-2074032655.html
Молдавия нужна Евросоюзу лишь как рынок сбыта, заявила Таубер
Молдавия нужна Евросоюзу лишь как рынок сбыта, заявила Таубер - РИА Новости, 12.02.2026
Молдавия нужна Евросоюзу лишь как рынок сбыта, заявила Таубер
Молдавия нужна Евросоюзу лишь как рынок сбыта и военный полигон, заявила экс-депутат парламента Молдавии, оппозиционный политик Марина Таубер. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:25:00+03:00
2026-02-12T21:25:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
украина
марина таубер
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e1006503864f0baac6b19f941b0eeed5.jpg
https://ria.ru/20260123/moldaviya-2069640186.html
https://ria.ru/20251203/moldavija-2059603991.html
https://ria.ru/20260130/moldaviya-2071144978.html
молдавия
кишинев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c26539c46cd776c7f3a5fc5007b32b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, украина, марина таубер, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Марина Таубер, Майя Санду, Евросоюз
Молдавия нужна Евросоюзу лишь как рынок сбыта, заявила Таубер

Таубер: Молдавия нужна Евросоюзу лишь как рынок сбыта и военный полигон

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Молдавия нужна Евросоюзу лишь как рынок сбыта и военный полигон, заявила экс-депутат парламента Молдавии, оппозиционный политик Марина Таубер.
Ранее глава миссии ЕС в Кишиневе Ивона Пьорко заявила, что Молдавия находится лишь в начале пути переговоров о вступлении в Европейский союз, поскольку не реализовала необходимые реформы.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
23 января, 08:00
"Евросоюз указал Молдове на ее место. И находится оно, видимо, даже не на коврике у двери, а где-то на облезлой лавочке возле подъезда. Сегодня нам снова дают понять: Евросоюзу не нужна сильная Молдова. В Республике там видят лишь рынок сбыта и военный полигон", - написала в своем Telegram-канале Таубер.
По ее мнению, слова посла ЕС - это прямой ответ президенту Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), которые обещали гражданам вступление через два года, продавали мечту как предвыборный продукт, прикрывая провалы красивыми речами.
"Группа людей, захвативших власть добровольно превратила нашу Родину с богатой историей, трудолюбивым народом и огромным потенциалом в объект опасных экспериментов и чужих геополитических игр. А саму евроинтеграцию ПДС возвела в статус политической религии, в жертву которой принесли будущее целой страны", - отметила политик.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Экс-премьер Молдавии раскритиковал финансовую помощь Евросоюза
3 декабря 2025, 19:19
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Экс-премьер Молдавии заявил о деградации Евросоюза
30 января, 09:31
 
В миреМолдавияКишиневУкраинаМарина ТауберМайя СандуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала