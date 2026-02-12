КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Молдавия нужна Евросоюзу лишь как рынок сбыта и военный полигон, заявила экс-депутат парламента Молдавии, оппозиционный политик Марина Таубер.

"Группа людей, захвативших власть добровольно превратила нашу Родину с богатой историей, трудолюбивым народом и огромным потенциалом в объект опасных экспериментов и чужих геополитических игр. А саму евроинтеграцию ПДС возвела в статус политической религии, в жертву которой принесли будущее целой страны", - отметила политик.