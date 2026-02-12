Рейтинг@Mail.ru
Перевозчики Молдавии выйдут на протест из-за коррупции в мининфраструктуры - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/moldaviya-2073790151.html
Перевозчики Молдавии выйдут на протест из-за коррупции в мининфраструктуры
Перевозчики Молдавии выйдут на протест из-за коррупции в мининфраструктуры - РИА Новости, 12.02.2026
Перевозчики Молдавии выйдут на протест из-за коррупции в мининфраструктуры
Молдавская Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта 12 февраля проведет протест в Кишиневе, выступая против коррупционных схем министерства РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T00:35:00+03:00
2026-02-12T00:35:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee66d6c00705800c4e0107ef6feaf68d.jpg
https://ria.ru/20260208/moldaviya-2072992821.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b16fe0e760a4b2339ad23a3ed374f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
Перевозчики Молдавии выйдут на протест из-за коррупции в мининфраструктуры

Перевозчики Молдавии в четверг выйдут на протест из-за коррупции в правительстве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Молдавская Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта 12 февраля проведет протест в Кишиневе, выступая против коррупционных схем министерства инфраструктуры и национального агентства автотранспорта, сообщила организаторы.
"Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта совместно с перевозчиками северных направлений объявила о проведении акции протеста. Митинг состоится завтра, 12 февраля 2026 года, перед зданием национального агентства автомобильного транспорта", - говорится в заявлении организации.
Организаторы заявляют, что протест направлен против коррупционных схем в структурах мининфраструктуры и национального агентства автотранспорта. По утверждению перевозчиков, власти покрывают нелегальный бизнес.
Ранее ассоциация обвиняла транспортные власти в многомесячном потворстве незаконной деятельности по перевозке пассажиров и предупреждала о возможных протестах.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Молдавия дрейфует без четкого курса, заявил Филат
8 февраля, 11:39
 
В миреКишиневМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала