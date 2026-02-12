https://ria.ru/20260212/moldaviya-2073790151.html
Перевозчики Молдавии выйдут на протест из-за коррупции в мининфраструктуры
Перевозчики Молдавии выйдут на протест из-за коррупции в мининфраструктуры
Молдавская Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта 12 февраля проведет протест в Кишиневе, выступая против коррупционных схем министерства РИА Новости, 12.02.2026
Перевозчики Молдавии выйдут на протест из-за коррупции в мининфраструктуры
КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Молдавская Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта 12 февраля проведет протест в Кишиневе, выступая против коррупционных схем министерства инфраструктуры и национального агентства автотранспорта, сообщила организаторы.
"Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта совместно с перевозчиками северных направлений объявила о проведении акции протеста. Митинг состоится завтра, 12 февраля 2026 года, перед зданием национального агентства автомобильного транспорта", - говорится в заявлении организации.
Организаторы заявляют, что протест направлен против коррупционных схем в структурах мининфраструктуры и национального агентства автотранспорта. По утверждению перевозчиков, власти покрывают нелегальный бизнес.
Ранее ассоциация обвиняла транспортные власти в многомесячном потворстве незаконной деятельности по перевозке пассажиров и предупреждала о возможных протестах.