Перевозчики Молдавии выйдут на протест из-за коррупции в мининфраструктуры

КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. Молдавская Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта 12 февраля проведет протест в Кишиневе, выступая против коррупционных схем министерства инфраструктуры и национального агентства автотранспорта, сообщила организаторы.

"Ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта совместно с перевозчиками северных направлений объявила о проведении акции протеста. Митинг состоится завтра, 12 февраля 2026 года, перед зданием национального агентства автомобильного транспорта", - говорится в заявлении организации.

Организаторы заявляют, что протест направлен против коррупционных схем в структурах мининфраструктуры и национального агентства автотранспорта. По утверждению перевозчиков, власти покрывают нелегальный бизнес.