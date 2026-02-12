Рейтинг@Mail.ru
Еврейская община Молдавии настаивает на переиздании учебника по истории
12.02.2026
Еврейская община Молдавии настаивает на переиздании учебника по истории
в мире
молдавия
германия
кишинев
эли визель
майя санду
молдавия
германия
кишинев
молдавия, германия, кишинев, эли визель, майя санду
В мире, Молдавия, Германия, Кишинев, Эли Визель, Майя Санду
Еврейская община Молдавии настаивает на переиздании учебника по истории

Еврейская община Молдавии настаивает на переиздании скандального учебника

КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Еврейская община Молдавии настаивает на переиздании учебника по истории, в котором прославляется нацизм и искажаются данные о Холокосте, организация готова оказать финансовую поддержку, заявила директор общины Алена Гроссу.
Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания. Министерство образования в августе приняло решение, что учебник останется в школьной программе, предложив учителям использовать дополнительные материалы.
"Это не заменит необходимость пересмотра и переиздания учебника. Обновление должно основываться на консультациях со специалистами и представителями общины, чтобы уважать историческую правду и память жертв Холокоста. Мы готовы оказать финансовую поддержку", – заявила Гроссу журналистам.
По ее словам, Еврейская община готова сотрудничать с министерством образования, авторами учебника и экспертами из международно признанных учреждений, таких как Национальный институт изучения Холокоста имени Эли Визеля и Яд Вашем.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учбениках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Власти Молдавии снова фальсифицируют историю, заявил Петрович
7 декабря 2025, 21:37
7 декабря 2025, 21:37
 
В миреМолдавияГерманияКишиневЭли ВизельМайя Санду
 
 
