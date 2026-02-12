Рейтинг@Mail.ru
Молдавия показывает провал заявленной борьбы с коррупцией, считает Филат
17:19 12.02.2026
Молдавия показывает провал заявленной борьбы с коррупцией, считает Филат
Индекс восприятия коррупции за 2025 год показывает, что Молдавия остаётся уязвимой перед системной коррупцией, несмотря на заявления властей о реформах, заявил... РИА Новости, 12.02.2026
Молдавия показывает провал заявленной борьбы с коррупцией, считает Филат

Экс-премьер Филат: Молдавия демонстрирует провал заявленной борьбы с коррупцией

Экс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 фев – РИА Новости. Индекс восприятия коррупции за 2025 год показывает, что Молдавия остаётся уязвимой перед системной коррупцией, несмотря на заявления властей о реформах, заявил лидер Либерально демократической партии и экс премьер Владимир Филат.
Филат опубликовал в своем Telegram-канале данные организации Transparency International, которые показали, что с результатом 42 балла из 100 Молдавия занимает 80-е место среди 182 государств и территорий, потеряв один пункт по сравнению с 2024 годом.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Блок "Победа" заявил о разрушении экономики Молдавии из-за коррупции
2 октября 2025, 13:35
"Республика Молдова остаётся уязвимой перед системной коррупцией. Хотя данная позиция формально соответствует середине глобального списка, стагнация опровергает официальную риторику властей о результативной борьбе с коррупцией. Коррупция по прежнему является ключевым тормозом развития. Слабые контрольные механизмы, влияние групп интересов на принятие публичных решений и выборочное применение закона, особенно в делах о крупной коррупции, формируют крайне тревожную оценку", – отметил он.
Отдельно Филат процитировал раздел доклада, посвящённый давлению на прессу и гражданское общество. "В документе отмечается, что запугивание журналистов, финансовые ограничения и кампании по дискредитации неправительственных организаций сокращают пространство общественного контроля и усиливают риск злоупотреблений в государственном секторе. Transparency International помещает Молдавию в группу государств Восточной Европы, где антикоррупционные реформы зависят от политической стабильности и реальной политической воли. Результат 2025 года стал сигналом о хрупкости прогресса, а без укрепления верховенства права, независимой прессы и расследования дел о коррупции на высшем уровне риск дальнейшего ухудшения показателя остаётся высоким", - написал экс-премьер.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Перевозчики Молдавии выйдут на протест из-за коррупции в мининфраструктуры
Вчера, 00:35
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) ранее инициировала законопроект о ликвидации Антикоррупционной прокуратуры и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью с созданием единой структуры. Президент Майя Санду заявляла, что реформа направлена на повышение эффективности борьбы с коррупцией, в том числе с электоральными преступлениями. Оппозиция неоднократно критиковала инициативу, заявляя, что ликвидация специализированных органов может привести к ослаблению независимости прокурорской системы и создать условия для политического влияния на расследования. Оппозиция также указывала на отсутствие четких критериев эффективности реформы и гарантий ее соответствия европейским правовым стандартам.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Депутат молдавской парламентской группы Победа Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Марина Таубер: Европа принесла Молдавии нищету, коррупцию и репрессии
25 сентября 2025, 11:00
 
