Молдавия показывает провал заявленной борьбы с коррупцией, считает Филат

КИШИНЕВ, 12 фев – РИА Новости. Индекс восприятия коррупции за 2025 год показывает, что Молдавия остаётся уязвимой перед системной коррупцией, несмотря на заявления властей о реформах, заявил лидер Либерально демократической партии и экс премьер Владимир Филат.

"Республика Молдова остаётся уязвимой перед системной коррупцией. Хотя данная позиция формально соответствует середине глобального списка, стагнация опровергает официальную риторику властей о результативной борьбе с коррупцией. Коррупция по прежнему является ключевым тормозом развития. Слабые контрольные механизмы, влияние групп интересов на принятие публичных решений и выборочное применение закона, особенно в делах о крупной коррупции, формируют крайне тревожную оценку", – отметил он.