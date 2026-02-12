Рейтинг@Mail.ru
18:13 12.02.2026 (обновлено: 18:17 12.02.2026)
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность инвестиций в туризм, отметив влияние отрасли на развитие российских регионов и экономики.
Глава правительства в четверг провел встречу с руководством думской фракции партии "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в Госдуме. Он отметил, что депутаты фракции продемонстрировали системный подход при совершенствовании нормативного регулирования в индустрии гостеприимства.
"Индустрия гостеприимства очень важна для страны, поскольку именно вложения в туризм на сегодня имеют самый большой мультипликатор на смежные отрасли экономики, ну и, соответственно, развивают наши регионы", - сказал Мишустин.
Туристы во время похода по лесу - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В России вырос спрос на "тихий" туризм
15 января, 13:13
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
