Мишустин подчеркнул важность инвестиций в туризм
Мишустин подчеркнул важность инвестиций в туризм - РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин подчеркнул важность инвестиций в туризм
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность инвестиций в туризм, отметив влияние отрасли на развитие российских регионов и экономики. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:13:00+03:00
2026-02-12T18:13:00+03:00
2026-02-12T18:17:00+03:00
россия
2026
Мишустин подчеркнул важность инвестиций в туризм
Мишустин отметил влияние туризма на развитие регионов и экономики