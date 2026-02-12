Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами - РИА Новости, 12.02.2026
18:10 12.02.2026
Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами
Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами - РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами правительства при обсуждении социально значимых вопросов. РИА Новости, 12.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами

Мишустин назвал "Новых людей" конструктивными партнерами по социальным темам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Новые люди"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Новые люди - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Новые люди"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами правительства при обсуждении социально значимых вопросов.
Глава кабмина в четверг встретился с депутатами думской фракции "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме. Мишустин отметил эффективность совместной работы правительства и депутатов над законодательством.
"Представители фракции проявили себя как конструктивные партнеры, особенно при обсуждении социально значимых вопросов, включая проект федерального бюджета непростого на текущий и два последующих года", - отметил Мишустин.
Он упомянул, что в ходе взаимодействия правительства и парламента были поддержаны также поправки фракции, которые предполагали дополнительные финансы и субсидирование малых технологических компаний, развитие инжиниринга, инноваций и программ молодежного предпринимательства, на общую сумму свыше 5,5 миллиарда рублей.
"Это решения, которые способствуют более активному созданию точек роста в различных отраслях", - добавил Мишустин.
Мишустин поблагодарил "Справедливую Россию" за сотрудничество с ведомствами
© 2026 МИА «Россия сегодня»
