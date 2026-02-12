https://ria.ru/20260212/mishustin-2073989869.html
Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами
Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами - РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами правительства при обсуждении социально значимых вопросов. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:10:00+03:00
2026-02-12T18:10:00+03:00
2026-02-12T18:10:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073985989_0:279:3145:2048_1920x0_80_0_0_ee615118000ebe8b0d2942115145d0a7.jpg
https://ria.ru/20260203/mishustin-2072017369.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073985989_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_b5234a4d2b6ee7698b0da3d0874c92a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами
Мишустин назвал "Новых людей" конструктивными партнерами по социальным темам
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами правительства при обсуждении социально значимых вопросов.
Глава кабмина в четверг встретился с депутатами думской фракции "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме
. Мишустин
отметил эффективность совместной работы правительства и депутатов над законодательством.
"Представители фракции проявили себя как конструктивные партнеры, особенно при обсуждении социально значимых вопросов, включая проект федерального бюджета непростого на текущий и два последующих года", - отметил Мишустин.
Он упомянул, что в ходе взаимодействия правительства и парламента были поддержаны также поправки фракции, которые предполагали дополнительные финансы и субсидирование малых технологических компаний, развитие инжиниринга, инноваций и программ молодежного предпринимательства, на общую сумму свыше 5,5 миллиарда рублей.
"Это решения, которые способствуют более активному созданию точек роста в различных отраслях", - добавил Мишустин.