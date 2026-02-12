МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал депутатов фракции "Новые люди" конструктивными партнерами правительства при обсуждении социально значимых вопросов.

Глава кабмина в четверг встретился с депутатами думской фракции "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме Мишустин отметил эффективность совместной работы правительства и депутатов над законодательством.

"Представители фракции проявили себя как конструктивные партнеры, особенно при обсуждении социально значимых вопросов, включая проект федерального бюджета непростого на текущий и два последующих года", - отметил Мишустин.

Он упомянул, что в ходе взаимодействия правительства и парламента были поддержаны также поправки фракции, которые предполагали дополнительные финансы и субсидирование малых технологических компаний, развитие инжиниринга, инноваций и программ молодежного предпринимательства, на общую сумму свыше 5,5 миллиарда рублей.