Мишустин назвал поддержку предпринимателей приоритетом правительства
Мишустин назвал поддержку предпринимателей приоритетом правительства - РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин назвал поддержку предпринимателей приоритетом правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одним из приоритетов правительства поддержку предпринимателей. РИА Новости, 12.02.2026
россия
2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одним из приоритетов правительства поддержку предпринимателей.
Мишустин
в четверг встретился с депутатами думской фракции "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме
.
"Президент отмечал, что представители "Новых людей" предлагают конкретные программы и инициативы, в том числе по развитию науки, образования, здравоохранения, по самому широкому кругу вопросов внедрения инновационных технологий, по поддержке предпринимательства. Эти направления для правительства, конечно же, входят в число приоритетных", - сказал Мишустин в ходе встречи.