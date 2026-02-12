Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал поддержку предпринимателей приоритетом правительства - РИА Новости, 12.02.2026
17:56 12.02.2026 (обновлено: 18:05 12.02.2026)
Мишустин назвал поддержку предпринимателей приоритетом правительства
Мишустин назвал поддержку предпринимателей приоритетом правительства - РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин назвал поддержку предпринимателей приоритетом правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одним из приоритетов правительства поддержку предпринимателей. РИА Новости, 12.02.2026
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин назвал поддержку предпринимателей приоритетом правительства

Мишустин назвал поддержку предпринимателей одним из приоритетов правительства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Новые люди". 12 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Новые люди. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Новые люди". 12 февраля 2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одним из приоритетов правительства поддержку предпринимателей.
Мишустин в четверг встретился с депутатами думской фракции "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме.
"Президент отмечал, что представители "Новых людей" предлагают конкретные программы и инициативы, в том числе по развитию науки, образования, здравоохранения, по самому широкому кругу вопросов внедрения инновационных технологий, по поддержке предпринимательства. Эти направления для правительства, конечно же, входят в число приоритетных", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Мишустин распорядился присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе
Мишустин распорядился присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
