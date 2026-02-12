https://ria.ru/20260212/mishustin-2073871284.html
Мишустин распорядился присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе
Мишустин распорядился присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе - РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин распорядился присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился присвоить название "ЦСКА" горе Главного Кавказского хребта на территории Кабардино-Балкарской республики,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:02:00+03:00
2026-02-12T12:02:00+03:00
2026-02-12T12:07:00+03:00
северный кавказ
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072015668_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_f5be34fed3cf46f13e97aface03eaf94.jpg
https://ria.ru/20260209/mishustin-2073245958.html
северный кавказ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072015668_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_1db2b106598d464465876fb6022c1493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный кавказ, россия, михаил мишустин
Северный Кавказ, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин распорядился присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе
Мишустин распорядился присвоить название ЦСКА горе на Северном Кавказе