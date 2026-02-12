Рейтинг@Mail.ru
Мишустин распорядился присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе - РИА Новости, 12.02.2026
12:02 12.02.2026 (обновлено: 12:07 12.02.2026)
Мишустин распорядился присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе
Мишустин распорядился присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе
северный кавказ, россия, михаил мишустин
Северный Кавказ, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин распорядился присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился присвоить название "ЦСКА" горе Главного Кавказского хребта на территории Кабардино-Балкарской республики, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"В соответствии с Федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения парламента Кабардино-Балкарской Республики присвоить наименование "ЦСКА" безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 43'18,7 северной широты, 42°31,0 восточной долготы и абсолютной высотой 3721 метр, расположенной на территории Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в тексте распоряжения.
Мишустин рассказал об интересе туристов к Курильским островам
Северный КавказРоссияМихаил Мишустин
 
 
