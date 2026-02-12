Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал страны, откуда приезжают наемники ВСУ - РИА Новости, 12.02.2026
10:37 12.02.2026
Мирошник назвал страны, откуда приезжают наемники ВСУ
Наибольшее количество наемников, воюющих на стороне ВСУ, являются гражданами стран Латинской Америки, в частности Колумбии, сообщил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 12.02.2026
2026
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Наибольшее количество наемников, воюющих на стороне ВСУ, являются гражданами стран Латинской Америки, в частности Колумбии, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На сегодняшний день самые большие контингенты из Латинской Америки - Колумбии и ряда других стран. Эти люди - бывшие наркокаратели, которые потеряли свой контракт и отправились зарабатывать деньги. Дальше - поляки и прибалты", - сказал Мирошник.
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Чеченский батальон" ВСУ на две трети состоит из наемников и украинцев
