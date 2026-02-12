Военные проходят марафон истязаний в тайных тюрьмах ВСУ, заявил Мирошник

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Военные РФ проходят "марафон истязаний" в тайных тюрьмах ВСУ, их содержат в клетках, избивают, отказывают в еде и воде, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Самое большое количество издевательств, истязаний происходит в секретных тюрьмах - зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках. И вот там, когда о них никто не знает, когда они не включены в списки военнопленных, когда международные организации о них не знают, начинается самое большое издевательство", - сказал Мирошник.
По его данным, ВСУ в таких пыточных пытаются выудить у них военную информацию.
"Это конвейер, который предполагает избиение на входе, марафон истязаний этих людей - электрические стулья, психологическое давление, принуждение, отказ в выдаче еды и воды. При этом туда приходят представители спецслужб, которые пытаются сломать людей. Приходят представители СБУ и ГУР, в том числе и для постановочных роликов, когда человек избит и на него оказывается жесточайшее психологическое давление", - рассказал посол.