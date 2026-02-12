Рейтинг@Mail.ru
Военные проходят марафон истязаний в тайных тюрьмах ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.02.2026
03:06 12.02.2026 (обновлено: 09:17 12.02.2026)
Военные проходят марафон истязаний в тайных тюрьмах ВСУ, заявил Мирошник
Военные РФ проходят "марафон истязаний" в тайных тюрьмах ВСУ, их содержат в клетках, избивают, отказывают в еде и воде, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
россия
в мире, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Военные РФ проходят "марафон истязаний" в тайных тюрьмах ВСУ, их содержат в клетках, избивают, отказывают в еде и воде, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Самое большое количество издевательств, истязаний происходит в секретных тюрьмах - зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках. И вот там, когда о них никто не знает, когда они не включены в списки военнопленных, когда международные организации о них не знают, начинается самое большое издевательство", - сказал Мирошник.
По его данным, ВСУ в таких пыточных пытаются выудить у них военную информацию.
"Это конвейер, который предполагает избиение на входе, марафон истязаний этих людей - электрические стулья, психологическое давление, принуждение, отказ в выдаче еды и воды. При этом туда приходят представители спецслужб, которые пытаются сломать людей. Приходят представители СБУ и ГУР, в том числе и для постановочных роликов, когда человек избит и на него оказывается жесточайшее психологическое давление", - рассказал посол.
В миреРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
