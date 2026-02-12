Военные проходят марафон истязаний в тайных тюрьмах ВСУ, заявил Мирошник

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Военные РФ проходят "марафон истязаний" в тайных тюрьмах ВСУ, их содержат в клетках, избивают, отказывают в еде и воде, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.