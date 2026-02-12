Рейтинг@Mail.ru
В Карелии назвали плюсы и минусы сна с кошками
13:29 12.02.2026 (обновлено: 14:38 12.02.2026)
В Карелии назвали плюсы и минусы сна с кошками
В Карелии назвали плюсы и минусы сна с кошками - РИА Новости, 12.02.2026
В Карелии назвали плюсы и минусы сна с кошками
Минздрав Карелии назвал плюсы и минусы сна с кошками в одной постели – от благоприятного воздействия на нервную систему до опасности возникновения кожных... РИА Новости, 12.02.2026
республика карелия
Республика Карелия
В Карелии назвали плюсы и минусы сна с кошками

Минздрав Карелии назвал плюсы и минусы сна с кошками в одной постели

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Минздрав Карелии назвал плюсы и минусы сна с кошками в одной постели – от благоприятного воздействия на нервную систему до опасности возникновения кожных заболеваний.
"Постоянные игры, ласки и объятия с питомцами благоприятно влияют на нервную, сердечно-сосудистую системы, тем самым помогают выработке гормонов счастья и снижают риск некоторых заболеваний. Сон с домашним питомцем будет полезен тем, кто страдает от депрессии", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк и его владелица Дарья Грузинова - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Владелица самого красивого в мире кота рассказала о его характере
13 января, 08:54
В минздраве Карелии отметили также, что постоянный контакт с домашним животным, в том числе и во сне, усиливает иммунную систему человека (особенно это касается детей).
В то же время сон в обществе питомца может спровоцировать у человека аллергическую реакцию из-за постоянного контакта со слюной и шерстью. Так, в частности, можно подхватить экзему и другие кожные заболевания.
Также нужно помнить о том, что домашние животные являются переносчиками паразитов. Риск заражения возрастает, если делить с ними постель.
Еще одним неудобством может стать беспокойный сон самих питомцев, которые имеют обыкновение часто просыпаться, пинаться и издавать резкие звуки. Кроме того, многие кошки любят спать, устроившись у человека на голове.
"Брать или не брать питомца в постель — решать вам. Только вот котики не спрашивают, а сами решают, спать им вместе с людьми или нет", – заключили в минздраве Карелии.
Старый кот - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
СМИ: россиянин обанкротился из-за кота
21 декабря 2025, 15:42
 
