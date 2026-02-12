https://ria.ru/20260212/minzdrav-2073890692.html
В Карелии назвали плюсы и минусы сна с кошками
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости.
Минздрав Карелии назвал
плюсы и минусы сна с кошками в одной постели – от благоприятного воздействия на нервную систему до опасности возникновения кожных заболеваний.
"Постоянные игры, ласки и объятия с питомцами благоприятно влияют на нервную, сердечно-сосудистую системы, тем самым помогают выработке гормонов счастья и снижают риск некоторых заболеваний. Сон с домашним питомцем будет полезен тем, кто страдает от депрессии", – рассказало ведомство в своем Telegram-канале
.
В минздраве Карелии
отметили также, что постоянный контакт с домашним животным, в том числе и во сне, усиливает иммунную систему человека (особенно это касается детей).
В то же время сон в обществе питомца может спровоцировать у человека аллергическую реакцию из-за постоянного контакта со слюной и шерстью. Так, в частности, можно подхватить экзему и другие кожные заболевания.
Также нужно помнить о том, что домашние животные являются переносчиками паразитов. Риск заражения возрастает, если делить с ними постель.
Еще одним неудобством может стать беспокойный сон самих питомцев, которые имеют обыкновение часто просыпаться, пинаться и издавать резкие звуки. Кроме того, многие кошки любят спать, устроившись у человека на голове.
"Брать или не брать питомца в постель — решать вам. Только вот котики не спрашивают, а сами решают, спать им вместе с людьми или нет", – заключили в минздраве Карелии.