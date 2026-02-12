https://ria.ru/20260212/minoborony-2073945356.html
Белоусову показали мобильный комплект для закрытой связи дронов
Белоусову показали мобильный комплект для закрытой связи дронов - РИА Новости, 12.02.2026
Белоусову показали мобильный комплект для закрытой связи дронов
Минобороны России показало кадры демонстрации министру обороны Андрею Белоусову мобильного комплекта для закрытой связи и передатчиков помех для FPV-дронов. РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
технологии
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск
🔹 Министру показали опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи.
🔹 В подразделения беспилотных систем поставили оборудование 3D-печати.
🔹 Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи.
🔹 Представили забрасываемые передатчики помех FPV-дронов для прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза.
Белоусову показали мобильный комплект для закрытой связи дронов
