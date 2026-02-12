Рейтинг@Mail.ru
Белоусову показали мобильный комплект для закрытой связи дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 12.02.2026
Белоусову показали мобильный комплект для закрытой связи дронов
Белоусову показали мобильный комплект для закрытой связи дронов
Минобороны России показало кадры демонстрации министру обороны Андрею Белоусову мобильного комплекта для закрытой связи и передатчиков помех для FPV-дронов. РИА Новости, 12.02.2026
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск 🔹 Министру показали опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи. 🔹 В подразделения беспилотных систем поставили оборудование 3D-печати. 🔹 Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи. 🔹 Представили забрасываемые передатчики помех FPV-дронов для прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза.
Белоусову показали мобильный комплект для закрытой связи дронов

Белоусову показали опытный образец мобильного комплекта для закрытой связи БПЛА

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минобороны России показало кадры демонстрации министру обороны Андрею Белоусову мобильного комплекта для закрытой связи и передатчиков помех для FPV-дронов.
На опубликованных кадрах Белоусову демонстрируют опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи, а также докладывают о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов. Кроме того, министру представлены забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, которые применяются с целью прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов.
Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск, где заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск, сообщило Минобороны.
Глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Российские военные создали новую систему закрытой связи
