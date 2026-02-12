https://ria.ru/20260212/minfin-2073940355.html
Минфин оценил оборот криптовалюты в России
Минфин оценил оборот криптовалюты в России - РИА Новости, 12.02.2026
Минфин оценил оборот криптовалюты в России
Минфин оценивает оборот криптовалюты в России в 50 миллиардов рублей в день, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. РИА Новости, 12.02.2026
Минфин оценил оборот криптовалюты в России
Минфин оценил оборот криптовалюты в России в 50 миллиардов рублей в день