Рейтинг@Mail.ru
Минфин оценил оборот криптовалюты в России - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/minfin-2073940355.html
Минфин оценил оборот криптовалюты в России
Минфин оценил оборот криптовалюты в России - РИА Новости, 12.02.2026
Минфин оценил оборот криптовалюты в России
Минфин оценивает оборот криптовалюты в России в 50 миллиардов рублей в день, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:46:00+03:00
2026-02-12T15:46:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/21/1512272199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4dd370a89942f6b245bc5c1b99280937.jpg
https://ria.ru/20260124/kriptovalyuta-2070029612.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/21/1512272199_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3bea5ab9eec9cb9d743bd9786fdd2634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин оценил оборот криптовалюты в России

Минфин оценил оборот криптовалюты в России в 50 миллиардов рублей в день

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Минфин оценивает оборот криптовалюты в России в 50 миллиардов рублей в день, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Порядка 50 миллиардов рублей в день - это оборот крипты в нашей стране. То есть это оборот точно больше 10 триллионов рублей в год, который происходит сейчас вне регулируемой зоны, вне нашего внимания", - сказал он, выступая на форуме Alfa Talk "ЦФА: новая архитектура рынка".
Биткоин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Эксперт рассказал о предпочтениях российских инвесторов в криптовалютах
24 января, 08:43
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала