Минфин оценил оборот криптовалюты в России

"Порядка 50 миллиардов рублей в день - это оборот крипты в нашей стране. То есть это оборот точно больше 10 триллионов рублей в год, который происходит сейчас вне регулируемой зоны, вне нашего внимания", - сказал он, выступая на форуме Alfa Talk "ЦФА: новая архитектура рынка".