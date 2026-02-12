https://ria.ru/20260212/minenergo-2073791731.html
Глава минэнерго США заговорил на испанском в конце встречи с Родригес
Глава минэнерго США Крис Райт завершил пресс-конференцию с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Каракасе словами "да здравствует Венесуэла и... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
РИА Новости
Новости
РИА Новости
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро
