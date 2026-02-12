Рейтинг@Mail.ru
Глава минэнерго США заговорил на испанском в конце встречи с Родригес
00:52 12.02.2026
Глава минэнерго США заговорил на испанском в конце встречи с Родригес
Глава минэнерго США Крис Райт завершил пресс-конференцию с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Каракасе словами "да здравствует Венесуэла и... РИА Новости, 12.02.2026
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро
КАРАКАС, 12 фев - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт завершил пресс-конференцию с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес в Каракасе словами "да здравствует Венесуэла и да здравствуют Соединённые Штаты" на испанском.
Ранее вице-президент Венесуэлы по коммуникациям, культуре и туризму Мигель Анхель Перес Пирела заявил, что Родригес и Райт обсудили энергетическое сотрудничество и двусторонние отношения стран.
"Viva Venezuela y viva los Estados Unidos!", - сказал Райт журналистам.
Райт стал первым американским министром, который прибыл в страну после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро силами США 3 января.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Венесуэла и США разработают программу сотрудничества в энергетике
00:39
 
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро
 
 
