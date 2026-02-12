Рейтинг@Mail.ru
МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 12.02.2026
14:02 12.02.2026
МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией
Взаимодействие Индии и России продолжается по широкому кругу вопросов, Нью-Дели продолжит развивать двусторонние отношения, заявил официальный представитель МИД РИА Новости, 12.02.2026
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Взаимодействие Индии и России продолжается по широкому кругу вопросов, Нью-Дели продолжит развивать двусторонние отношения, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Что касается торговых связей с Индией и Россией, а также других аспектов наших взаимоотношений, то у нас продолжается взаимодействие и сотрудничество по широкому кругу вопросов, от торговли до межличностных культурных связей, обороны, взаимодействия и всех этих аспектов наших двусторонних отношений, и мы продолжаем их развивать", - сказал он на брифинге.
Президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти. Ранее Трамп своим указом с 7 февраля отменил пошлины на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров ответил на вопрос о рисках для экономических связей России и Индии
11 февраля, 13:38
 
