https://ria.ru/20260212/mid-2073871136.html
Захарова заявила о стремлении Запада оторвать Белоруссию от России
Захарова заявила о стремлении Запада оторвать Белоруссию от России - РИА Новости, 12.02.2026
Захарова заявила о стремлении Запада оторвать Белоруссию от России
Запад не отказался от идеи "оторвать" Белоруссию от России, готовится к реваншу, видимо, поджидает удобный момент, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:01:00+03:00
2026-02-12T12:01:00+03:00
2026-02-12T13:23:00+03:00
россия
белоруссия
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733529_0:88:3059:1809_1920x0_80_0_0_733b5703cc9506a035e5194f8b208b8f.jpg
https://ria.ru/20260211/zelenskij-2073779197.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733529_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c50c8e919cc47bccbcfbf1c362dcf9fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, мария захарова, в мире
Россия, Белоруссия, Мария Захарова, В мире
Захарова заявила о стремлении Запада оторвать Белоруссию от России
МИД: Запад готовится к реваншу в стремлении оторвать Белоруссию от России