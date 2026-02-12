Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о стремлении Запада оторвать Белоруссию от России - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 12.02.2026 (обновлено: 13:23 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/mid-2073871136.html
Захарова заявила о стремлении Запада оторвать Белоруссию от России
Захарова заявила о стремлении Запада оторвать Белоруссию от России - РИА Новости, 12.02.2026
Захарова заявила о стремлении Запада оторвать Белоруссию от России
Запад не отказался от идеи "оторвать" Белоруссию от России, готовится к реваншу, видимо, поджидает удобный момент, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:01:00+03:00
2026-02-12T13:23:00+03:00
россия
белоруссия
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733529_0:88:3059:1809_1920x0_80_0_0_733b5703cc9506a035e5194f8b208b8f.jpg
https://ria.ru/20260211/zelenskij-2073779197.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733529_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c50c8e919cc47bccbcfbf1c362dcf9fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, мария захарова, в мире
Россия, Белоруссия, Мария Захарова, В мире
Захарова заявила о стремлении Запада оторвать Белоруссию от России

МИД: Запад готовится к реваншу в стремлении оторвать Белоруссию от России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Запад не отказался от идеи "оторвать" Белоруссию от России, готовится к реваншу, видимо, поджидает удобный момент, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как напомнила дипломат, в 2020 году западные страны пытались организовать в Белоруссии очередную "цветную революцию", но сделать им это не удалось.
"Очевидно, что западники не отказались от своих устремлений оторвать - и сделать это любыми способами - братскую нам республику от России, готовятся к реваншу. Видимо, поджидают удобный момент. Гипотетический госпереворот в Белоруссии, приход там к власти западных агентов, безусловно, перечеркнул бы все достижения интеграционного строительства нашего с Белоруссией Союзного государства и создал бы очередной очаг нестабильности на наших западных границах", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Зеленский отказался от встреч по урегулированию в России и Белоруссии
11 февраля, 22:19
 
РоссияБелоруссияМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала