В МИД назвали экономическую дипломатию основой межгосударственных отношений
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Экономическая дипломатия составляет основу межгосударственных отношений, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Это, наверное, основа вообще всего, что происходит в межгосударственных отношениях. Не зря мы говорим о том, и это, кстати, прописано в концепции внешней политики, и министр об этом часто говорит, что задача дипломатической службы — это создавать благоприятные внешние условия для устойчивого поступательного внутреннего развития нашей страны", - сказал он в интервью агентству.
Если посмотреть на открытую часть переговоров российского президента Владимира Путина
со всеми зарубежными лидерами, то первое, о чем говорит президент, - это товарооборот, отметил дипломат.
"Это показатель того, насколько у нас интенсивны и разветвлены именно экономические связи. Это та база, в которую встраивается вообще весь комплекс связей. Это ключевой в моем понимании аспект двусторонних отношений, и это создает по-хорошему взаимозависимость двух стран", - подчеркнул Биричевский
