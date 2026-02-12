Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали экономическую дипломатию основой межгосударственных отношений - РИА Новости, 12.02.2026
11:47 12.02.2026
В МИД назвали экономическую дипломатию основой межгосударственных отношений
В МИД назвали экономическую дипломатию основой межгосударственных отношений - РИА Новости, 12.02.2026
В МИД назвали экономическую дипломатию основой межгосударственных отношений
Экономическая дипломатия составляет основу межгосударственных отношений, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:47:00+03:00
2026-02-12T11:47:00+03:00
в мире
россия
дмитрий биричевский
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире, россия, дмитрий биричевский, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Дмитрий Биричевский, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали экономическую дипломатию основой межгосударственных отношений

РИА Новости: экономическая дипломатия является основой отношений государств

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Экономическая дипломатия составляет основу межгосударственных отношений, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Это, наверное, основа вообще всего, что происходит в межгосударственных отношениях. Не зря мы говорим о том, и это, кстати, прописано в концепции внешней политики, и министр об этом часто говорит, что задача дипломатической службы — это создавать благоприятные внешние условия для устойчивого поступательного внутреннего развития нашей страны", - сказал он в интервью агентству.
Если посмотреть на открытую часть переговоров российского президента Владимира Путина со всеми зарубежными лидерами, то первое, о чем говорит президент, - это товарооборот, отметил дипломат.
"Это показатель того, насколько у нас интенсивны и разветвлены именно экономические связи. Это та база, в которую встраивается вообще весь комплекс связей. Это ключевой в моем понимании аспект двусторонних отношений, и это создает по-хорошему взаимозависимость двух стран", - подчеркнул Биричевский.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В МИД рассказали, чего Россия не может себе позволить
11 февраля, 17:23
 
В миреРоссияДмитрий БиричевскийВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
