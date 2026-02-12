В МИД назвали экономическую дипломатию основой межгосударственных отношений

"Это, наверное, основа вообще всего, что происходит в межгосударственных отношениях. Не зря мы говорим о том, и это, кстати, прописано в концепции внешней политики, и министр об этом часто говорит, что задача дипломатической службы — это создавать благоприятные внешние условия для устойчивого поступательного внутреннего развития нашей страны", - сказал он в интервью агентству.