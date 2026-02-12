Рейтинг@Mail.ru
10:55 12.02.2026 (обновлено: 10:59 12.02.2026)
россия, украина, евросоюз, мария захарова
Россия, Украина, Евросоюз, Мария Захарова
МИД: ЕС должен понять важность устранения первопричин конфликта на Украине

МИД: говорить о роли в ЕС в урегулировании не приходится из-за позиции союза

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Пока Европейский союз не поймет, что устранение первопричин украинского конфликта - это вклад в стабильность, говорить о его роли в урегулировании не приходится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Но пока ЕСовцы не поймут, что устранение первопричин украинского конфликта - это не уступка России, а вклад в долгосрочную стабильность и безопасность на европейском континенте, говорить об их роли в мирном урегулировании в каком-либо качестве не приходится", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ЕС не дает Киеву пойти на компромисс в урегулировании, заявила Захарова
РоссияУкраинаЕвросоюзМария Захарова
 
 
