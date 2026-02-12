https://ria.ru/20260212/mid-2073845707.html
МИД: ЕС должен понять важность устранения первопричин конфликта на Украине
МИД: ЕС должен понять важность устранения первопричин конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2026
МИД: ЕС должен понять важность устранения первопричин конфликта на Украине
Пока Европейский союз не поймет, что устранение первопричин украинского конфликта - это вклад в стабильность, говорить о его роли в урегулировании не... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:55:00+03:00
2026-02-12T10:55:00+03:00
2026-02-12T10:59:00+03:00
россия
украина
евросоюз
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260212/mid-2073844292.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, евросоюз, мария захарова
Россия, Украина, Евросоюз, Мария Захарова
МИД: ЕС должен понять важность устранения первопричин конфликта на Украине
МИД: говорить о роли в ЕС в урегулировании не приходится из-за позиции союза