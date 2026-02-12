Рейтинг@Mail.ru
ЕС не дает Киеву пойти на компромисс в урегулировании, заявила Захарова
10:50 12.02.2026 (обновлено: 10:55 12.02.2026)
ЕС не дает Киеву пойти на компромисс в урегулировании, заявила Захарова
ЕС не дает Киеву пойти на компромисс в урегулировании, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2026
ЕС не дает Киеву пойти на компромисс в урегулировании, заявила Захарова
Именно Евросоюз не дает киевскому режиму пойти на компромиссы для урегулирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:50:00+03:00
2026-02-12T10:55:00+03:00
в мире, россия, киев, евросоюз, украина, мария захарова
В мире, Россия, Киев, Евросоюз, Украина, Мария Захарова
ЕС не дает Киеву пойти на компромисс в урегулировании, заявила Захарова

Захарова: ЕС не дает Киеву пойти на компромисс в урегулировании конфликта

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Именно Евросоюз не дает киевскому режиму пойти на компромиссы для урегулирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
“На нынешнем этапе именно Европейский Союз не дает киевскому режиму пойти на какие-либо компромиссы под обещание обеспечить все необходимое для продолжения боевых действий”, - сказала она в ходе брифинга.
