Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал намерения Каллас предъявить России условия по Украине - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 12.02.2026 (обновлено: 11:30 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/mid-2073843805.html
МИД прокомментировал намерения Каллас предъявить России условия по Украине
МИД прокомментировал намерения Каллас предъявить России условия по Украине - РИА Новости, 12.02.2026
МИД прокомментировал намерения Каллас предъявить России условия по Украине
Предложение главы евродипломатии Каи Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта подтверждает нацеленность... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:48:00+03:00
2026-02-12T11:30:00+03:00
россия
украина
евросоюз
мирный план сша по украине
в мире
москва
кайя каллас
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069821339_0:158:1792:1166_1920x0_80_0_0_7bb3779a7e51c1e5ea7dc1193fcd190e.jpg
https://ria.ru/20260212/kallas-2073815101.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069821339_192:0:1792:1200_1920x0_80_0_0_faa6a4c9cc1e696fc1b2db4fbf59ef20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, евросоюз, мирный план сша по украине, в мире, москва, кайя каллас, мария захарова
Россия, Украина, Евросоюз, Мирный план США по Украине, В мире, Москва, Кайя Каллас, Мария Захарова
МИД прокомментировал намерения Каллас предъявить России условия по Украине

МИД: идея Каллас о требованиях к РФ подтверждает желание ЕС продолжать конфликт

© REUTERS / Yves HermanГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Предложение главы евродипломатии Каи Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта подтверждает нацеленность евробюрократии не допустить прекращения конфликта любой ценой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине - вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи, в качестве той точки, к которой следовало бы стремиться, ориентира на который следовало бы смотреть и выстраивать шаги.. Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта" , - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Ранее Каллас заявила, что подготовит список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пока РФ не будет рассказывать, что сделает с этим списком.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Узаконенная шизофрения". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
Вчера, 08:42
 
РоссияУкраинаЕвросоюзМирный план США по УкраинеВ миреМоскваКайя КалласМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала