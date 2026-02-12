МИД прокомментировал намерения Каллас предъявить России условия по Украине

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Предложение главы евродипломатии Каи Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта подтверждает нацеленность евробюрократии не допустить прекращения конфликта любой ценой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине - вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи, в качестве той точки, к которой следовало бы стремиться, ориентира на который следовало бы смотреть и выстраивать шаги.. Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта" , - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Ранее Каллас заявила, что подготовит список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пока РФ не будет рассказывать, что сделает с этим списком.