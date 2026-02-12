Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о позиции России по возвращению западных компаний - РИА Новости, 12.02.2026
10:24 12.02.2026 (обновлено: 10:28 12.02.2026)
В МИД рассказали о позиции России по возвращению западных компаний
Россия не будет закрывать двери перед западными компаниями, но будет исходить в первую очередь из своих интересов, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 12.02.2026
экономика, россия, в мире, дмитрий биричевский, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, В мире, Дмитрий Биричевский, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия не будет закрывать двери перед западными компаниями, но будет исходить в первую очередь из своих интересов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Если есть желание сотрудничать, мы всегда за. У нас нет таких условий. Надо смотреть, выгодно ли это нам, нужно ли нам такое сотрудничество. Если нужно, почему нет. Мы ни перед кем двери не закрываем", - сказал он в интервью агентству.
Доверие очень сильно подорвано за последние четыре года, и, конечно, business as usual не будет, отметил Биричевский.
"И не будет не с их стороны, а с нашей стороны. Потому что десятилетиями нарабатывались связи, контракты, и все это в корзину. Оказалось, что это ничего не значит, что есть политическое решение, которое перекрывает все остальное. Как можно вдолгую серьезно с кем-то взаимодействовать, если это ненадежно, если это подвержено политической конъюнктуре?" - добавил дипломат.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Торговый центр - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Эксперт оценила перспективы возвращения западных компаний на рынок России
21 декабря 2025, 08:43
 
ЭкономикаРоссияВ миреДмитрий БиричевскийВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
