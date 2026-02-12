В МИД рассказали о позиции России по возвращению западных компаний

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия не будет закрывать двери перед западными компаниями, но будет исходить в первую очередь из своих интересов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Если есть желание сотрудничать, мы всегда за. У нас нет таких условий. Надо смотреть, выгодно ли это нам, нужно ли нам такое сотрудничество. Если нужно, почему нет. Мы ни перед кем двери не закрываем", - сказал он в интервью агентству.

Доверие очень сильно подорвано за последние четыре года, и, конечно, business as usual не будет, отметил Биричевский

"И не будет не с их стороны, а с нашей стороны. Потому что десятилетиями нарабатывались связи, контракты, и все это в корзину. Оказалось, что это ничего не значит, что есть политическое решение, которое перекрывает все остальное. Как можно вдолгую серьезно с кем-то взаимодействовать, если это ненадежно, если это подвержено политической конъюнктуре?" - добавил дипломат.