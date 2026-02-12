https://ria.ru/20260212/mid-2073836333.html
В МИД рассказали о позиции России по возвращению западных компаний
В МИД рассказали о позиции России по возвращению западных компаний - РИА Новости, 12.02.2026
В МИД рассказали о позиции России по возвращению западных компаний
Россия не будет закрывать двери перед западными компаниями, но будет исходить в первую очередь из своих интересов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
россия
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия не будет закрывать двери перед западными компаниями, но будет исходить в первую очередь из своих интересов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Если есть желание сотрудничать, мы всегда за. У нас нет таких условий. Надо смотреть, выгодно ли это нам, нужно ли нам такое сотрудничество. Если нужно, почему нет. Мы ни перед кем двери не закрываем", - сказал он в интервью агентству.
Доверие очень сильно подорвано за последние четыре года, и, конечно, business as usual не будет, отметил Биричевский
.
"И не будет не с их стороны, а с нашей стороны. Потому что десятилетиями нарабатывались связи, контракты, и все это в корзину. Оказалось, что это ничего не значит, что есть политическое решение, которое перекрывает все остальное. Как можно вдолгую серьезно с кем-то взаимодействовать, если это ненадежно, если это подвержено политической конъюнктуре?" - добавил дипломат.
В России
не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.