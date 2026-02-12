https://ria.ru/20260212/microsoft-2074042785.html
Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge
Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge - РИА Новости, 12.02.2026
Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge
Американская компания Microsoft зарегистрировала в России товарный знак интернет-браузера Edge, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:49:00+03:00
2026-02-12T21:49:00+03:00
2026-02-12T21:49:00+03:00
россия
microsoft corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19959/98/199599816_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e06f295985caea8b0b614afe8be4eb03.jpg
https://ria.ru/20260106/mikrosoft-2066674859.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19959/98/199599816_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_73658c0bd68a8db401bda673e2eca790.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, microsoft corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Microsoft Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Microsoft зарегистрировала в России товарный знак браузера Edge
Microsoft зарегистрировала в России товарный знак интернет-браузера Edge