В Мичуринске отменили школьные занятия после атаки украинских БПЛА
09:14 12.02.2026 (обновлено: 09:35 12.02.2026)
В Мичуринске отменили школьные занятия после атаки украинских БПЛА
В Мичуринске отменили школьные занятия после атаки украинских БПЛА
Занятия в школах тамбовского Мичуринска отменены после атаки на город украинских БПЛА, сообщил глава администрации города Максим Харников. РИА Новости, 12.02.2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Занятия в школах тамбовского Мичуринска отменены после атаки на город украинских БПЛА, сообщил глава администрации города Максим Харников.
"На наш город в ночь на 12 февраля была совершена террористическая атака. Несколько беспилотников повредили объекты инфраструктуры города, есть возгорания. Оперативные и специальные службы работают на месте. В связи с произошедшим принято решение об отмене учебных занятий в школах города 12 февраля", - написал Харников в своем Telegram-канале.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что в ночь на 12 февраля на Мичуринск была совершена террористическая атака украинского неофашистского режима. В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин "Магнит". По предварительной информации, есть двое пострадавших. Также, по данным главы региона, в результате удара украинских БПЛА в Мичуринске пострадал учебный корпус Промышленно-технологического колледжа - произошло возгорание в учебных мастерских. Пострадавших нет.
Специальная военная операция на УкраинеМичуринскРоссияБезопасностьТамбовская областьЕвгений ПервышовВооруженные силы Украины
 
 
