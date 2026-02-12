Bild: окружение Мерца обеспокоено слухами о выдвижении Меркель в президенты

По информации Bild, в ближайшие недели будет обсуждаться выдвижение кандидата от ХДС на президентский пост. Наилучшие шансы имеют два кандидата: министр образования ФРГ Карин Прин и председатель бундестага Юлия Клёкнер. Как крупнейшая фракция блок ХДС/ХСС имеет самые сильные позиции в федеральном собрании. Однако их кандидату также необходима поддержка других партий для обеспечения большинства.