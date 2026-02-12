Рейтинг@Mail.ru
Bild: окружение Мерца обеспокоено слухами о выдвижении Меркель в президенты
14:29 12.02.2026 (обновлено: 14:33 12.02.2026)
Bild: окружение Мерца обеспокоено слухами о выдвижении Меркель в президенты
в мире, германия, ангела меркель, фридрих мерц, франк-вальтер штайнмайер, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Ангела Меркель, Фридрих Мерц, Франк-Вальтер Штайнмайер, ХДС/ХСС, Bild
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В окружении Христианско-демократического союза (ХДС), лидером которого является канцлер ФРГ Фридрих Мерц, обеспокоены слухом, что экс-канцлер Ангела Меркель может стать новым президентом Германии, сообщил таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.
"Как стало известно Bild, в окружении ХДС циркулирует слух, что Меркель может претендовать на новый высокий политический пост: пост президента ФРГ", - сообщил таблоид.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Германии поразились дерзкому заявлению Мерца о Путине
8 февраля, 09:03
Сообщается, что в окружении Мерца существует опасение, что поскольку Меркель остается очень популярной, особенно среди сторонников партии "Зеленые", они могут выдвинуть Меркель в качестве кандидата на пост президента ФРГ. Это поставило бы лидера ХДС Мерца в затруднительное положение.
Меркель и Мерц долгие годы считались политическими соперниками. После того, как ХДС возглавил Мерц, партия отошла от курса эпохи Меркель. Бывший канцлер неоднократно публично критиковала Мерца как до, так и после его вступления в текущую должность, в том числе по вопросу миграционной политики.
По информации Bild, в ближайшие недели будет обсуждаться выдвижение кандидата от ХДС на президентский пост. Наилучшие шансы имеют два кандидата: министр образования ФРГ Карин Прин и председатель бундестага Юлия Клёкнер. Как крупнейшая фракция блок ХДС/ХСС имеет самые сильные позиции в федеральном собрании. Однако их кандидату также необходима поддержка других партий для обеспечения большинства.
В свою очередь бывший канцлер Ангела Меркель опровергла слухи о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост федерального президента в следующем году. "Это не имеет оснований", - заявила пресс-секретарь Меркель изданию Tagesspiegel.
Федеральное собрание определит преемника Франка-Вальтера Штайнмайера в начале 2027 года. Федеральный президент – это высший государственный пост в Германии. С 2017 года президентом ФРГ является Франк-Вальтер Штайнмайер. Главу государства избирает специально созываемое для этой цели Федеральное собрание, которое состоит из депутатов бундестага и представителей федеральных земель. Срок полномочий составляет пять лет, повторное избрание допускается только один раз. Первое лицо государства в основном выполняет представительские функции.
Плакат немецкой партии Альтернатива для Германии рядом с портретом Фридриха Мерца в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Позвоните в Москву!" В бундестаге пригрозили Мерцу отставкой из-за России
31 января, 01:42
 
