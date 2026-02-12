Высокотехнологичную медпомощь получили 52 тысячи жителей МО в 2025 году

"Жители Московской области могут получить высокотехнологичную медпомощь по 14 направлениям. Это эндопротезирование суставов, кардиохирургия, урология, гинекология, лучевая терапия и многое другое. В прошлом году высокотехнологичное лечение прошли свыше 52 тысяч жителей региона – это и взрослые, и дети, что на 5,5 тысячи больше по сравнению с 2024 годом", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин.