Высокотехнологичную медпомощь получили 52 тысячи жителей МО в 2025 году - РИА Новости, 12.02.2026
Новости Подмосковья
 
16:35 12.02.2026
Высокотехнологичную медпомощь получили 52 тысячи жителей МО в 2025 году
Высокотехнологичную медпомощь получили 52 тысячи жителей МО в 2025 году
В Московской области значительно увеличились объемы предоставляемых населению услуг высокотехнологичной медицины. Количество оказанных процедур выросло за... РИА Новости, 12.02.2026
2026
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Высокотехнологичную медпомощь получили 52 тысячи жителей МО в 2025 году

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Московской области значительно увеличились объемы предоставляемых населению услуг высокотехнологичной медицины. Количество оказанных процедур выросло за последний год на 12%. Теперь пациенты региона получают такую помощь в 38 специализированных лечебных заведениях, сообщил 360.ru.
"Жители Московской области могут получить высокотехнологичную медпомощь по 14 направлениям. Это эндопротезирование суставов, кардиохирургия, урология, гинекология, лучевая терапия и многое другое. В прошлом году высокотехнологичное лечение прошли свыше 52 тысяч жителей региона – это и взрослые, и дети, что на 5,5 тысячи больше по сравнению с 2024 годом", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Высокотехнологичные медицинские услуги предоставляются бесплатно по полису ОМС при наличии необходимых медицинских показаний. Решение о назначении пациенту подобного вида лечения принимается специальной комиссией врачей на основании детального обследования и подтвержденной потребности.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
