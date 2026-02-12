https://ria.ru/20260212/medpomosch-2073951702.html
Высокотехнологичную медпомощь получили 52 тысячи жителей МО в 2025 году
Высокотехнологичную медпомощь получили 52 тысячи жителей МО в 2025 году - РИА Новости, 12.02.2026
Высокотехнологичную медпомощь получили 52 тысячи жителей МО в 2025 году
В Московской области значительно увеличились объемы предоставляемых населению услуг высокотехнологичной медицины. Количество оказанных процедур выросло за... РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
В Московской области значительно увеличились объемы предоставляемых населению услуг высокотехнологичной медицины. Количество оказанных процедур выросло за последний год на 12%. Теперь пациенты региона получают такую помощь в 38 специализированных лечебных заведениях, сообщил 360.ru
"Жители Московской области могут получить высокотехнологичную медпомощь по 14 направлениям. Это эндопротезирование суставов, кардиохирургия, урология, гинекология, лучевая терапия и многое другое. В прошлом году высокотехнологичное лечение прошли свыше 52 тысяч жителей региона – это и взрослые, и дети, что на 5,5 тысячи больше по сравнению с 2024 годом", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Высокотехнологичные медицинские услуги предоставляются бесплатно по полису ОМС при наличии необходимых медицинских показаний. Решение о назначении пациенту подобного вида лечения принимается специальной комиссией врачей на основании детального обследования и подтвержденной потребности.