Награжденный Путиным медик из Обнинска вывез из-под огня 400 раненых бойцов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 12.02.2026
Награжденный Путиным медик из Обнинска вывез из-под огня 400 раненых бойцов
курская область, обнинск, калужская область, владимир путин
Награжденный Путиным медик из Обнинска вывез из-под огня 400 раненых бойцов

© Стефан Перевалов/TelegramАндрей Ясенков
Андрей Ясенков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Стефан Перевалов/Telegram
Андрей Ясенков
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Награжденный медалью "За спасение погибавших" водитель "скорой" из Обнинска Калужской области Андрей Ясенков в составе медотряда в Курской области год назад за ночь вывез из-под огня около 400 раненых бойцов.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 11 февраля 2026 года "О награждении государственными наградами Российской Федерации", медалью "За спасение погибавших" награжден Андрей Ясенков – водитель автомобиля федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая больница №8 Федерального медико-биологического агентства".
Илия Гукежев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным
26 июня 2025, 09:56
Мэр Обнинска Стефан Перевалов опубликовал в своем Telegram-канале поздравление Ясенкова и видео с ним.
"В составе медицинского отряда в Курской области мы эвакуировали раненых. Шла колонна наших бойцов, они попали под обстрел, и мы практически всю ночь вывозили раненых и тяжело раненых бойцов под обстрелами", - рассказал Ясенков.
Больница, в которой он работает, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" подчеркнула, что Ясенков награжден за проявленное мужество. Медики рассказали, что коллега был в командировке в Курской области год назад.
"В тяжёлых условиях, под обстрелами, за одну ночь вывез из-под огня около 400 раненых бойцов", - написали медики.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Боец десять километров нес на себе мужчину при эвакуации из Северска
3 февраля, 03:33
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала