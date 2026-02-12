Награжденный Путиным медик из Обнинска вывез из-под огня 400 раненых бойцов

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Награжденный медалью "За спасение погибавших" водитель "скорой" из Обнинска Калужской области Андрей Ясенков в составе медотряда в Курской области год назад за ночь вывез из-под огня около 400 раненых бойцов.

Больница, в которой он работает, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" подчеркнула, что Ясенков награжден за проявленное мужество. Медики рассказали, что коллега был в командировке в Курской области год назад.