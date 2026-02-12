https://ria.ru/20260212/medik-2074024529.html
Награжденный Путиным медик из Обнинска вывез из-под огня 400 раненых бойцов
безопасность
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Награжденный медалью "За спасение погибавших" водитель "скорой" из Обнинска Калужской области Андрей Ясенков в составе медотряда в Курской области год назад за ночь вывез из-под огня около 400 раненых бойцов.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина
от 11 февраля 2026 года "О награждении государственными наградами Российской Федерации", медалью "За спасение погибавших" награжден Андрей Ясенков – водитель автомобиля федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая больница №8 Федерального медико-биологического агентства".
Мэр Обнинска
Стефан Перевалов опубликовал в своем Telegram-канале поздравление Ясенкова и видео с ним.
"В составе медицинского отряда в Курской области
мы эвакуировали раненых. Шла колонна наших бойцов, они попали под обстрел, и мы практически всю ночь вывозили раненых и тяжело раненых бойцов под обстрелами", - рассказал Ясенков.
Больница, в которой он работает, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" подчеркнула, что Ясенков награжден за проявленное мужество. Медики рассказали, что коллега был в командировке в Курской области год назад.
"В тяжёлых условиях, под обстрелами, за одну ночь вывез из-под огня около 400 раненых бойцов", - написали медики.