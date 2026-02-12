В Третьяковской галерее представят шедевры Матисса и Пикассо

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Шедевры Анри Матисса и Пабло Пикассо представят в Третьяковской галерее на Крымском Валу с 17 февраля, сообщили в пресс-службе музея.
"С 17 февраля в Третьяковской галерее на Крымском Валу, в монографическом зале одного из самых известных художников-авангардистов XX века Марка Шагала, будут представлены шедевры Анри Матисса и Пабло Пикассо. Интеграция работ великих французских новаторов позволит найти взаимосвязь художественных языков мастеров русского авангарда и их европейских современников", - говорится в сообщении.
Как рассказала заместитель гендиректора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Юденкова, творческий "диалог" русского авангарда с Матиссом и Пикассо будет представлен в рамках партнерского проекта с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина.
"Пластические новации двух великих художников оказали значительное влияние на отечественных художников авангарда начала ХХ века. В России, как известно, собирание новейшего французского искусства знаменитыми коллекционерами Сергеем Щукиными и Иваном Морозовым развивалось в обстоятельствах непризнания и отторжения этой живописи подавляющим большинством общественности", - отметила она.
Уточняется, что творчество Матисса и Пикассо дало импульс для взлета художников русского авангарда начала ХХ века. Так, например, под знаком Матисса проходило формирование художников объединения "Бубновый валет". Новации Матисса и Пикассо в области цвета и формы были с энтузиазмом восприняты Любовью Поповой, Надеждой Удальцовой, Александрой Экстер, Владимиром Татлиным, Казимиром Малевичем и другими творцами.
Посетители могут познакомиться с выставкой "Матисс и Пикассо. Цвет и форма" в постоянной экспозиции отечественного искусства ХХ века Третьяковской галереи на Крымском Валу до 31 мая.
