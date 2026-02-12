В Третьяковской галерее представят шедевры Матисса и Пикассо

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Шедевры Анри Матисса и Пабло Пикассо представят в Третьяковской галерее на Крымском Валу с 17 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

Как рассказала заместитель гендиректора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Юденкова, творческий "диалог" русского авангарда с Матиссом и Пикассо будет представлен в рамках партнерского проекта с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина.

"Пластические новации двух великих художников оказали значительное влияние на отечественных художников авангарда начала ХХ века. В России , как известно, собирание новейшего французского искусства знаменитыми коллекционерами Сергеем Щукиными и Иваном Морозовым развивалось в обстоятельствах непризнания и отторжения этой живописи подавляющим большинством общественности", - отметила она.

Уточняется, что творчество Матисса и Пикассо дало импульс для взлета художников русского авангарда начала ХХ века. Так, например, под знаком Матисса проходило формирование художников объединения "Бубновый валет". Новации Матисса и Пикассо в области цвета и формы были с энтузиазмом восприняты Любовью Поповой, Надеждой Удальцовой, Александрой Экстер, Владимиром Татлиным, Казимиром Малевичем и другими творцами.