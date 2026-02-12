Рейтинг@Mail.ru
В Третьяковской галерее представят шедевры Матисса и Пикассо - РИА Новости, 12.02.2026
Искусство
Культура
 
18:42 12.02.2026 (обновлено: 19:04 12.02.2026)
В Третьяковской галерее представят шедевры Матисса и Пикассо
В Третьяковской галерее представят шедевры Матисса и Пикассо - РИА Новости, 12.02.2026
В Третьяковской галерее представят шедевры Матисса и Пикассо
Шедевры Анри Матисса и Пабло Пикассо представят в Третьяковской галерее на Крымском Валу с 17 февраля, сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:42:00+03:00
2026-02-12T19:04:00+03:00
россия
анри матисс
пабло пикассо
марк шагал
третьяковская галерея
культура
россия
россия, анри матисс, пабло пикассо, марк шагал, третьяковская галерея
Россия, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Третьяковская галерея, Культура
В Третьяковской галерее представят шедевры Матисса и Пикассо

Шедевры Матисса и Пикассо представят в Третьяковской галерее с 17 февраля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТретьяковская галерея на Крымском валу
Третьяковская галерея на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Третьяковская галерея на Крымском валу. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Шедевры Анри Матисса и Пабло Пикассо представят в Третьяковской галерее на Крымском Валу с 17 февраля, сообщили в пресс-службе музея.
"С 17 февраля в Третьяковской галерее на Крымском Валу, в монографическом зале одного из самых известных художников-авангардистов XX века Марка Шагала, будут представлены шедевры Анри Матисса и Пабло Пикассо. Интеграция работ великих французских новаторов позволит найти взаимосвязь художественных языков мастеров русского авангарда и их европейских современников", - говорится в сообщении.
Журналисты на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Спорная выставка в Третьяковке: русский авангард разбили на 12 психотипов
25 декабря 2025, 08:01
Как рассказала заместитель гендиректора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Юденкова, творческий "диалог" русского авангарда с Матиссом и Пикассо будет представлен в рамках партнерского проекта с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина.
"Пластические новации двух великих художников оказали значительное влияние на отечественных художников авангарда начала ХХ века. В России, как известно, собирание новейшего французского искусства знаменитыми коллекционерами Сергеем Щукиными и Иваном Морозовым развивалось в обстоятельствах непризнания и отторжения этой живописи подавляющим большинством общественности", - отметила она.
Уточняется, что творчество Матисса и Пикассо дало импульс для взлета художников русского авангарда начала ХХ века. Так, например, под знаком Матисса проходило формирование художников объединения "Бубновый валет". Новации Матисса и Пикассо в области цвета и формы были с энтузиазмом восприняты Любовью Поповой, Надеждой Удальцовой, Александрой Экстер, Владимиром Татлиным, Казимиром Малевичем и другими творцами.
Посетители могут познакомиться с выставкой "Матисс и Пикассо. Цвет и форма" в постоянной экспозиции отечественного искусства ХХ века Третьяковской галереи на Крымском Валу до 31 мая.
Выставка Арктика. Полюс цвета в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Таинственный суровый край: Третьяковка показывает всю красоту Арктики
14 декабря 2025, 08:00
 
Культура Россия Анри Матисс Пабло Пикассо Марк Шагал Третьяковская галерея
 
 
