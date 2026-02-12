Российский посол рассказал, с чего стоит начать знакомство с Марокко

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Посол России в Марокко Владимир Байбаков рассказал РИА Новости о том, почему российским туристам стоит начать знакомство с королевством с поездки в древний город Марракеш.

Он подчеркнул, что Марокко сочетает в себе богатую историю, уникальную культуру и природное разнообразие.

"Я бы лично посоветовал начать с Марракеша . Ведь именно с названия этого города, по-испански Marruecos, стало известно Марокко. И сейчас не случайно, что этот город стал буквально Меккой для иностранных туристов", - сказал Байбаков в интервью по случаю Дня дипломатического работника, который отмечался 10 февраля.

По его словам, россиянам также стоит обратить внимание на такие марокканские города, как Фес , Танжер, Шефшаун и Рабат

"Впрочем, в Марокко много других интересных мест. Это и Фес, долгое время соревновавшийся с Марракешем за право быть столицей единого государства, и Танжер , где встречаются Атлантический океан Средиземное море , и, наконец, известный во всем мире уникальный синий город Шефшаун, и, наконец, нынешняя столица королевства Рабат - город аистов - тех птиц, которые любят чистоту, порядок и широкие перспективы", - добавил Байбаков.

Помимо этого, глава российского диппредставительства в Марокко выделил города, расположенные в Атласских горах и на побережье Атлантического океана.

"Например, в Эссуэйру или Агадир , а также к городам близ Средиземного моря, включая Саидию на границе с Алжиром", - добавил он.