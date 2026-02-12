Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал, с чего стоит начать знакомство с Марокко
11:20 12.02.2026
Российский посол рассказал, с чего стоит начать знакомство с Марокко
Российский посол рассказал, с чего стоит начать знакомство с Марокко
Посол России в Марокко Владимир Байбаков рассказал РИА Новости о том, почему российским туристам стоит начать знакомство с королевством с поездки в древний... РИА Новости, 12.02.2026
Новости
Российский посол рассказал, с чего стоит начать знакомство с Марокко

Посол Байбаков посоветовал россиянам начать знакомство с Марокко с Марракеша

Марракеш
Марракеш. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Посол России в Марокко Владимир Байбаков рассказал РИА Новости о том, почему российским туристам стоит начать знакомство с королевством с поездки в древний город Марракеш.
Он подчеркнул, что Марокко сочетает в себе богатую историю, уникальную культуру и природное разнообразие.
"Я бы лично посоветовал начать с Марракеша. Ведь именно с названия этого города, по-испански Marruecos, стало известно Марокко. И сейчас не случайно, что этот город стал буквально Меккой для иностранных туристов", - сказал Байбаков в интервью по случаю Дня дипломатического работника, который отмечался 10 февраля.
По его словам, россиянам также стоит обратить внимание на такие марокканские города, как Фес, Танжер, Шефшаун и Рабат.
"Впрочем, в Марокко много других интересных мест. Это и Фес, долгое время соревновавшийся с Марракешем за право быть столицей единого государства, и Танжер, где встречаются Атлантический океан и Средиземное море, и, наконец, известный во всем мире уникальный синий город Шефшаун, и, наконец, нынешняя столица королевства Рабат - город аистов - тех птиц, которые любят чистоту, порядок и широкие перспективы", - добавил Байбаков.
Помимо этого, глава российского диппредставительства в Марокко выделил города, расположенные в Атласских горах и на побережье Атлантического океана.
"Например, в Эссуэйру или Агадир, а также к городам близ Средиземного моря, включая Саидию на границе с Алжиром", - добавил он.
Байбаков также напомнил, что Марокко - мусульманская страна, и призвал российских туристов с уважением относиться к местными обычаям и традициям.
МароккоМарракешРабат
 
 
