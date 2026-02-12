https://ria.ru/20260212/marokko-2073817267.html
Посол России отметил высокий уровень безопасности в Марокко для туристов
Посол России отметил высокий уровень безопасности в Марокко для туристов
Посол России отметил высокий уровень безопасности в Марокко для туристов
Руководство Марокко уделяет большое внимание безопасности и борьбе с преступностью на фоне активного развития туристической отрасли, которая демонстрирует...
Посол России отметил высокий уровень безопасности в Марокко для туристов
Посол Байбаков: Марокко уделяет большое внимание безопасности в стране
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Руководство Марокко уделяет большое внимание безопасности и борьбе с преступностью на фоне активного развития туристической отрасли, которая демонстрирует рекордные показатели, рассказал РИА Новости посол РФ в Рабате Владимир Байбаков.
Во вторник, 10 февраля российские дипломатические работники отметили свой профессиональный праздник.
"Местные власти уделяют большое внимание вопросам поддержания общественного порядка и борьбе с преступностью", - сказал посол в интервью по случаю Дня дипломата.
Он подчеркнул, что под руководством короля Мухаммеда VI страна стабильно и успешно развивается, о чем, в частности, свидетельствует успешное проведение чемпионата африканских наций по футболу в конце минувшего года.
"Показательно и то, что по итогам прошедшего года королевство посетило рекордное число туристов - 20 миллионов человек, что на 14% больше по сравнению с 2024 годом. Для страны с населением 37 миллионов жителей - это огромная цифра", - отметил собеседник агентства.
По словам главы российской дипмиссии, Марокко
также вносит большой вклад в обеспечение безопасности и стабильности на Африканском континенте, в особенности в Сахаро-Сахельском регионе.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13.00 мск.