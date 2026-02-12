Генеральный консул Алексей Марков: поток туристов из США в Россию растет

Поток американских туристов в Россию неуклонно растет вопреки запугиваниям со стороны властей США, при этом многие из них возвращаются снова, заявил генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника он рассказал о диалоге загранучреждения с мэрией, ситуации с украинцами, интересующимися переездом в Россию, о нависшей над релокантами в США угрозе депортации, перспективах нормализации отношений Москвы и Вашингтона, а также дал рекомендации российским болельщикам в преддверии ЧМ-2026. Беседовал Алексей Алексеев.

– Если американцы отменят правило 25-мильной зоны, куда первым делом поедете в США и почему?

– Если ограничения на передвижение российских дипломатов по территории США будут отменены, это будет означать, что мы сумели договориться с американской стороной об одном из важных элементов текущей двусторонней повестки дня в целях истинной нормализации российско-американских отношений. Это не может не радовать.

В этом году исполняется 250 лет со дня подписания Декларации независимости — знаменательного события для Америки, которое отмечается праздничными мероприятиями по всей стране. К сожалению, многие американцы не знают о сопричастности России к образованию государственности США. Если бы в 1775 году Екатерина II не отказала британцам в просьбе послать в Америку свои войска для усмирения колонистов, США могли бы и не появиться на политической карте мира.

Возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, что из-за "правила 25-мильной зоны" не смогу принять участия в торжествах в Филадельфии – колыбели американской независимости, куда хотелось бы попасть, тем более что штат Пенсильвания входит в консульский округ генконсульства России в Нью-Йорке.

– Есть ли у генконсульства рабочие контакты с мэрией города, изменилось ли отношение к российским дипломатам с приходом Мамдани? Планируете ли поднимать вопрос так называемой "культуры отмены" российских артистов и деятелей культуры?

– Нам удалось наладить хорошие отношения с Айсатой Камара, которая занимает должность комиссара по международным делам города Нью-Йорка. Она получила эту должность еще при прежнем градоначальнике Эрике Адамсе, пока сохраняет свои позиции с приходом Зохрана Мамдани. Работали с ней напрямую по недавнему неприятному инциденту с попыткой проникновения 20 января неизвестного на территорию генконсульства.

Встретиться с новым мэром пока еще не успел. Думаю, что сейчас ему необходимо решить насущные проблемы города, так как в Нью-Йорке в самом разгаре одна из самых морозных и исторически снежных зим последних лет, а мэр лично участвует в уборке снега. Да и предвыборные обещания не так легко быстро претворить в жизнь. Надеюсь, что Зохран Мамдани найдет время для встречи со мной в ближайшем будущем, потому что тем для личного разговора действительно накопилось много и не только в аспекте культурных обменов. Пока что встречу мы не запрашивали, ждем подходящего момента.

– Какова текущая ситуация с российскими релокантами, уехавшими в США после февраля 2022 года: поддерживают ли они контакт с консульством, и есть ли данные о возвращении части из них в Россию?

– Настроение у большинства российских релокантов в США, насколько мы понимаем, в настоящее время не очень хорошее. В первую очередь из-за ужесточения миграционной политики администрации США, в том числе в отношении российских граждан. Многие находятся под угрозой принудительной депортации. Поэтому сейчас к нам в генконсульство записывается огромное количество россиян, понимающих неоднозначность ситуации и желающих получить новый загранпаспорт, подтвердить гражданство и так далее.

Дело в том, что при незаконном пересечении американской границы действующие загранпаспорта нелегалов часто изымаются Иммиграционной и таможенной службой США. Эти документы почти никогда им потом не возвращаются. Оставаться в текущих условиях на американской территории без загранпаспорта стало опасным, можно надолго застрять в миграционной тюрьме, ожидая подтверждения своего статуса, гражданства или выдачи свидетельства на возвращение.

– В преддверии Чемпионата мира-2026: какие практические советы вы дали бы россиянам, которые получат визы и приедут в США?

– Еще до поездки тщательно взвесить все за и против такого мероприятия. Внимательно ознакомиться с предупреждением нашего МИД о риске задержания как на территории США, так и в третьих странах по запросу американских силовиков. О таких прецедентах известно, к сожалению, много. От себя лично посоветовал бы обязательно иметь актуальную контактную информацию для оперативной связи с российскими консульскими загранучреждениями, быть максимально осторожным и бдительным на территории США, помнить о неблагоприятной криминогенной обстановке, не нарушать законы страны пребывания, вежливо общаться с правоохранительными органами. Принимать во внимание предвзятое отношение американских властей к росгражданам. Желаю всем болельщикам основательно подготовиться к поездке, при должном везении постараться получить удовольствие от спортивного праздника.

– Обеспечивается ли безопасность генконсульства на должном уровне американскими властями с учетом антироссийских настроений, провокаций и активности украинских дипломатов?

– Вопрос очень актуальный, многократно обращали внимание американской стороны на недостаточность принимаемых мер в сфере безопасности генконсульства России в Нью-Йорке, здание которого уже не раз страдало от действий вандалов. Как вы знаете, 20 января произошел очередной неприятный инцидент с попыткой несанкционированного проникновения злоумышленника на территорию консульства. Мы рады, что на этот раз все обошлось. Как говорится, нет худа без добра, этот случай привлек больше внимания американской стороны к нашим обращениям по вопросам безопасности. Надеемся, что после произошедшего местные официальные власти, наконец, услышат наши озабоченности и примут должные меры.

– Ваш предшественник говорил о десятках граждан Украины, обращавшихся за российским гражданством. Как сегодня складывается ситуация, и какие мотивы сейчас доминируют?

– Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников. Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло. Мотивы украинцев уехать из США в Россию у всех разные: кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то "не зашла" американская действительность, а ментально и идеологически ближе оказалась наша страна, кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики США в отношении украинцев.

– Россияне в тюрьмах США: насколько сложно оценить их реальное число, планируете ли посещения в этом году и стало ли больше обращений о задержаниях, в том числе со стороны ICE?

– Согласно профильной консульской конвенции, местные власти обязаны незамедлительно, но не позднее трех дней, уведомить консульское учреждение при задержании, аресте или ином лишении свободы гражданина представляемого государства. Как уже об этом говорил, американская сторона не всегда строго следует этому правилу. Иногда получаем информацию с большим опозданием, бывает нас "забывают" по той или иной причине проинформировать. Точной статистики о российских гражданах, содержащихся в американских пенитенциарных учреждениях, нет даже у федеральных властей США и Госдепартамента, либо от нас ее намеренно скрывают. С учетом кадрового дефицита консульских сотрудников, имеющихся у нас ограничений на свободу передвижения, не всегда имеем возможность оперативно посетить всех россиян, находящихся в американских застенках. Будем делать все зависящее от нас, чтобы без промедлений реагировать на просьбы о помощи от оказавшихся в беде росграждан.

– Как, по вашим наблюдениям, изменилась динамика обращений за российскими визами — со стороны американских граждан интерес растёт или, наоборот, снижается?

– Несмотря на политически ангажированные предупреждения Госдепартамента США своим гражданам об опасности для путешествий в нашу страну, настоятельные рекомендации ее не посещать, а также требование "незамедлительно покинуть" территорию России, поток американских туристов после снятия ковидных ограничений год от года неуклонно растет. Наблюдается интересная тенденция – те, кто получает разрешение на въезд в Российскую Федерацию впервые и совершает такое путешествие, потом в большинстве случаев опять возвращаются к нам за российской визой. Многие туристы остаются в полном восторге от нашей страны и людей после традиционного посещения Москвы и Санкт-Петербурга, особой популярностью пользуются города Золотого кольца, Сочи, озеро Байкал, Карелия, Кавказ, Алтай и Камчатка. Народная дипломатия в совокупности с красотой и нашим гостеприимством действительно работают на закрепление положительного имиджа России в сердцах простых американцев.

– Вы ранее говорили, что с приходом администрации Трампа кардинально ничего не поменялось для российских дипломатов. Какие ожидания были изначально, помимо проблемы некомплекта штата?